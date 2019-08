Recycled J: “La música urbana es el nuevo pop”

Jorge Escorial (26 años, Madrid), más conocido como Recycled J, no tiene muy claro cómo definir su música: un rap “poco convencional” que parte del sonido de la electrónica y “se entiende mejor escuchándolo que hablando de él”. “Lo que estamos haciendo trasciende a una cultura popular que llega a todo el mundo y por eso la música urbana es el nuevo pop”, afirma Recycled. Lo urbano está de moda, pero este rapero tiene claro que “ahora no se entiende por urbano lo mismo que hace cinco años”. Sin embargo, para él, el éxito de estos ritmos y la proliferación de artistas urbanos no suponen un peligro para lo urbano en sí: “El que lo haga más guarripei y se grabe con su ordenador, si él considera que está bien hecho, lo está. Cuanta más gente haya haciendo música mejor".