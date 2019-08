Don Patricio: “Ahora nos ven como unos mequetrefes, pero estamos haciendo cultura”

Patricio Martín (26 años, El Hiero), más conocido como Don Patricio, se define con "el mayor defensor del autotune". "Ahora nos ven como unos mequetrefes, pero estamos haciendo cultura", explica el rapero canario mientras habla de una nueva música donde lo urbano y lo latino están "destruyendo y reconstruyéndolo de nuevo". Un rapero que se distingue del estereotipo urbano por muchas cosas: "Me dicen mucho que me parezco a un profesor de mates, soy distinto y mi marca es no seguir patrones".

La carrera en solitario de Don Patricio dio el gran salto con la publicación del disco La dura vida del joven rapero, que con la canción Contando lunares -que ya acumula más de 70 millones de reproducciones en YouTube- ha conseguido colarse en prácticamente en todas las fiestas de verano. Don Patricio forma parte también del grupo Locoplaya, junto a los raperos Bejo y Uge, que también acumulan millones de reproducciones. Todo le parece irle bien a este joven músico, que tiene como uno de sus grandes referentes a Bad Bunny.