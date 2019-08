Bad Gyal: “Dicen que me sexualizo para vender y que soy machista. Es una locura”

Alba Farelo (22 años, Vilasar de Mar, Barcelona), más conocida como Bad Gyal, saltó a la fama en 2016 con canciones como Mercadona, Pai y Fiebre. Tres años después, la artista catalana no ha dejado de cosechar éxitos y ha firmado un contrato con Interscope y Aftercluv, dos sellos pertenecientes a la multinacional Universal Music Group. Sin embargo, su triunfo en la escena musical no la ha cambiado.

Bad Gyal no se sorprende de su éxito: “Yo confío mucho en mí misma, estoy conmigo a full. No me importa lo que piense la gente de algo de lo que estoy orgullosa”. Su música y su puesta en escena no suelen dejar indiferente a nadie, ni tampoco su estética, con unas uñas que dejan en anécdota las de Rosalía.

“Dicen que me sexualizo para vender, que mi show degrada a la mujer y que soy machista, y eso es una locura”, explica. "Estas críticas las he leído ahora, no cuando empecé y sé que para muchas jóvenes que siguen mi música también es una locura. [Esos comentarios] son una muestra de que mucha parte del público no está preparado para nuevos estilos y cambios en la música de España”, matiza esta joven, que se ha convertido en una de las grandes referencias del dancehall en España y que hace solo dos años estaba trabajando en una panadería de su pueblo.