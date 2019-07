Amazon usa el fútbol para abrirse hueco en el mercado español

Las tres principales multinacionales de televisión por streaming en España andan este año buscando la fórmula de echar raíces en España, las tres prácticamente a la vez. Netflix inauguró en marzo sus enormes estudios europeos, sitos en Tres Cantos, y la semana pasada estrenó la primera serie rodada en ellos, la nueva temporada de La casa de papel. También en marzo, HBO España empezaba a ofrecer sus primeros contenidos enteramente españoles: los documentales Muerte en León y, ahora en julio, El Pionero, sobre Jesús Gil. En este panorama tiene que abrirse hueco ahora Amazon Prime Studios. Llega con unos años de retraso en comparación con su competencia, pero al menos tienen a Sergio Ramos.

El capitán del Real Madrid protagoniza una serie documental sobre su vida, profesional y personal, que se extenderá ocho capítulos. Es un fichaje inédito para la televisión pero la estrategia es vieja: la plataforma sabe emplear el deporte para ganarse al público de los países en los que se pretende instalar. El corazón de Sergio Ramos se estrenará en septiembre, un poco después que This is Football, otra serie documental sobre el fútbol en el mundo escrita por John Carlin con pensada para el espectador europeo. Luego llegará Maradona, una serie biográfica sobre el jugador argentino rodada con un equipo del país. Y luego, El presidente, sobre la corrupción en la FIFA que se prepara en Chile. Los ingleses tienen ya All or Nothing, sobre el Manchester, y además pueden ver 20 partidos de la Premier League al año través de la plataforma.

Es la diferencia más marcada entre Amazon Prime Video y sus rivales, para los cuales el deporte ocupa un lugar secundario (del deporte en directo ni hablamos). “El fútbol tiene tantos fans que tiene mucho sentido que incluirlo en nuestra estrategia: no solo comedias y dramas y documentales, sino el deporte como un género en sí mismo”, explica Georgia Brown, directora de series europeas de la plataforma.

Lo que no quiere decir que vayan a faltar esos dramas y comedias clásicos. En la presentación de sus planes para el mercado español, que tuvo lugar ayer en Madrid, la plataforma anunció varios proyectos de los que tiene planeado empezar a rodar en España. El principal, por lo caro que presuntamente resultará (no se han distribuido cifras), será El Cid, una nueva versión del poema épico español protagonizada Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Rodrígo Díaz de Vivar. Se empezará a rodar en septiembre en un set de 4.000 metros cuadrados y en algunos escenarios naturales de España. La dirige Adolfo Martínez, quien en Estados Unidos ha colaborado en las producciones de Oblivion, la nueva El libro de la selva, o Terminator Salvation y en España ha dirigido Zona hostil. Esta serie debería estrenarse en 2020.

Parte de la estrategia de Amazon es aliarse con los principales productores del país. El Cid se está desarrollando junto con Zebra Producciones, una de las empresas que más rápido está creciendo en el sector; pero ya hay un trato con la que ya es una de las grandes veteranas, Bambú. Juntos, desarrollan la historia que está menos avanzada: la de una mujer de clase alta que, a finales de los años cuarenta, se alía con su mayordomo para buscar a un asesino en serie que está matando prostitutas por la ciudad. Esta serie, que se llamará Un asunto privado, no tiene todavía reparto. No así La templanza, adaptación del libro de María Dueñas, que se rodará con Leonor Watling, Emilio Gutiérrez Caba y Juana Acosta. Esta se produce con Atresmedia Estudios.

Público local

En la carrera por ganarse su trozo del ya de por sí saturado mercado español, Amazon se ha buscado una ventaja competitiva: no tener como objetivo que estos contenidos funcionen en todo el mundo, a diferencia de otras plataformas, lo que explica su celo por realizar contenidos futbolísticos pensados en cada país.

“Durante años se ha diluido el contenido local para que se funcione en el mercado internacional, yo eso creo que está muy pasado de moda”, insiste Brown. “Me gusta producir para el público de cada lugar. Si El Cid funciona en España, ya es un éxito. Pero más que pensar en nosotros como una multinacional estadounidense, somos un estudio británico: de hecho, Amazon no quiere usar sus estudios en EE UU para desarrollar estas series. La idea es que se hagan aquí para la gente de aquí. Claro que tener el estudio estadounidense a nuestras espaldas aumenta la escala y el alcance de cada serie. Nuestro objetivo es atraer a los espectadores españoles, pero también tenemos cien millones de espectadores en 200 países que podrán ver esos contenidos”.