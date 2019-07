Emmanuel Carrère y Javier Cercas, un diálogo al límite de la ficción

“Cuando hablamos de personajes reales, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Tenemos derecho a contarlo todo?”, pregunta Javier Cercas en un momento de su encuentro en Couthures con Emmanuel Carrère. “Yo creo que no tenemos todos los derechos, aunque esto no impida que yo no me los haya tomado”, responde Carrère. “En Una novela rusa yo no era muy delicado con los sentimientos ni de mi madre ni de mi compañera de entonces. Pienso que tengo un sentido moral muy elevado: sé lo que está bien y lo que está mal, pero esto no significa que no me comporte mal. Es lo que le pasaba a San Pablo: ‘No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero”.

El lugar en el que se desarrolló la conversación propiciaba este tipo de intercambios. Un pueblo a orillas de la Garona, a una hora de Burdeos. Un rincón idílico de Francia. Decenas de coloquios y charlas sobre periodismo que abarcaban temas como la igualdad de géneros, la escuela, el medioambiente. El Festival Internacional de Periodismo —organizado por el Grupo Le Monde y con la participación de EL PAÍS— celebró este fin de semana su cuarta edición. Durante tres días y tres noches la pequeña Couthures-sur-Garonne se convirtió en una capital del periodismo francés e internacional.

Más tarde, durante su encuentro en la taberna de Couthures, Cercas y Carrère hablan de su relación con el ‘Cercas’ y el ‘Carrère’ de sus libros. “En mi caso, el Javier Cercas de cada novela es diferente”, dice el Cercas real. “El de Soldados de Salamina es inventado y el de Anatomía de un instante es más próximo a mí. Los personajes son máscaras: algo que te esconde y que te revela. El ‘yo’ del poeta no es el verdadero poeta: el ‘yo’ de Villon es un invento de Villon para decir lo que quiere decir. Y el ‘yo’ de lo que se llama autoficción también es un invento”. “Sí”, responde Carrère. “Pero no entiendo muy bien el término de autoficción, porque creo que corresponde muchas veces a lo que antes se llamaba autobiografía. A mí, exponerme no me molesta. Puedes contar lo que quieras sobre ti, porque tú decides cuál es el límite”.