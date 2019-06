Notre Dame celebrará este fin de semana su primera misa tras el incendio

Pasarán todavía varios años antes de que parisinos y turistas puedan a volver a visitar la magnífica catedral gótica de Notre Dame. Ni siquiera se ha apagado aún el vivo debate sobre cómo reconstruir el monumento ampliamente destruido por un incendio el 15 de abril. No obstante, los responsables de la iglesia situada en el corazón de París quieren hacer valer su promesa de reabrir este espacio clave de la capital francesa lo antes posible. Aunque sea de forma limitada. Un primer paso será la celebración de una pequeña misa este fin de semana, mientras se espera el visto bueno de las autoridades para reabrir la plaza que da a la fachada de la catedral.

El momento elegido para la primera ceremonia religiosa desde que la alarma de incendio provocara la evacuación del templo en abril, justo cuando se celebraba otra misa, no es casual. Además de cumplirse dos meses desde la catástrofe, que provocó el desplome del techo de plomo y la famosa flecha de la catedral sobre la nave central, también gravemente dañada, este fin de semana se conmemora la dedicación del templo.

“La fecha es simbólica. Será la fiesta de la dedicación de la catedral, es decir, de la consagración del altar. Es muy importante poder señalar al mundo que el papel de la catedral es mostrar la gloria de Dios. Celebrar la eucaristía ese día, aunque sea en un grupo reducido, será una señal de esa gloria y esa gracia”, explicó el rector de la catedral, Patrick Chauvet, al semanario católico Famille Chrétienne, que adelantó la noticia. Eso sí, los pocos elegidos para participar en la ceremonia, que se celebrará en una pequeña capilla al fondo de la catedral que se libró del fuego, deberán llevar casco como medida de seguridad. El religioso adelantó que si la plaza de la catedral ha sido ya reabierta, podrían celebrarse allí las vísperas para un público más amplio.

Chauvet confirmó por otra parte un cambio de planes: en vez de construir una “catedral efímera” de madera ante la fachada del templo mientras duran los trabajos de reconstrucción, tal como se anunció en un principio, la idea ahora es levantar algo más pequeño, un “santuario mariano” con una copia de la Virgen del Pilar de Notre Dame, al que puedan acudir los fieles los próximos años. El principal motivo de este cambio es la falta de espacio en la plaza que da a la fachada de la catedral, que se espera también sea reabierta al público antes de que concluya la semana, una vez terminadas las tareas de limpieza.

Según el alcalde del distrito IV de París donde se ubica el templo, Ariel Weil, esto podría suceder en los próximos días. Todo depende, precisó en declaraciones a la cadena BFM TV, de que las autoridades den el visto bueno a los trabajos de descontaminación que se están ultimando en la plaza. “Había una concentración de plomo importante sobre algunas zonas de la plaza, especialmente en las jardineras laterales (…) si todo pasa bien, se debería reabrir a finales de esta semana”, explicó.

Las autoridades vigilan además de cerca la salud de los vecinos de las inmediaciones de la catedral, sobre todo después de que a comienzos de mes se conociera que un niño de la zona presentaba niveles de plomo en la sangre más elevados de lo recomendable. Sin embargo, por el momento no se ha desatado ninguna alarma y las autoridades han especificado que no se puede descartar que la situación se debiera a una causa ajena al incendio de Notre Dame. “Los datos en conjunto no son muy preocupantes, aunque está ese caso”, señaló Weil. Se espera que los análisis de plomo en los espacios públicos en un radio de 500 metros de la catedral, realizados por la prefectura de policía y la Agencia regional de la Salud de París, estén disponibles en unos 15 días, según la oficina del regidor.