Multitudinario homenaje a Santiago Martín, ‘El Viti’, en la plaza de Las Ventas

"Toda mi carrera se puede resumir con una sola palabra: casualidad. Aún no puedo creer todo lo que me ha sucedido, saliendo al mundo desde un pueblo pequeño como Vitigudino (Salamanca). Sinceramente, solo puedo decir que he admirado y he aprendido de todos aquellos a los que he visto torear, como sigo aprendiendo todavía de los actuales”.

Así habló Santiago Martín, El Viti, de 80 años, en el multitudinario acto de homenaje que la Comunidad de Madrid le tributó ayer, jueves, en la sala Bienvenida de la plaza de Las Ventas, y que coincidió con la inauguración de una exposición que recuerda la trayectoria del torero.

Presentado por el periodista deportivo Roberto Gómez, el homenaje contó con distintas y emocionadas intervenciones, como la del propio director del Centro de Asuntos Taurinos, Manuel Ángel Fernández, que dijo de El Viti que se trataba de "todo un caballero, un maestro dentro y fuera de los ruedos, un personaje entrañable, cercano, sobrio y elegante".

En el mismo sentido se expresaron otros toreros, como su paisano Juan José, al que el propio Santiago Martín confirmó la alternativa en Las Ventas hace ya 50 años, o El Fundi, que afirmó que la gran figura salmantina es un "tótem del toreo, una referencia para todos los que nos hemos vestido de luces"; el también salmantino Javier Castaño dijo que el torero homenajeado “es un referente para todos” y el riojano Diego Urdiales confesó sentirse emocionado "ante la grandeza del maestro, como torero y como persona", tanto que, "cada vez que lo veo me siguen temblando las piernas, igual que cuando era novillero".

Al final, hizo uso de la palabra el propio Santiago Martín quien, con humildad y un tono intimista y pausado, dejó en el aire unas cuantas reflexiones sobre su trayectoria en los ruedos, la tauromaquia y la propia profesión de torero. En realidad -afirmó-, no creo haber sido más que nadie, sino que todos los toreros somos continuistas de la gran historia del toreo y tenemos la suerte de poder realizar una profesión hermosa y emocionante. Por eso, agradezco a Dios todo lo que me ha sucedido, tanto lo más duro como los humildes éxitos que haya podido alcanzar".

El Viti, al que muchos consideran todo un filósofo del toreo, por la hondura de sus reflexiones y su ejemplar comportamiento en la plaza y en la calle, agradeció a la afición de Madrid su trato de antes y el de ahora, y afirmó que "el toreo, tan azaroso y caprichoso con todos, está lleno de grandes coincidencias y casualidades, como que yo llegara a ser lo que fui".

Una cerrada y unánime ovación fue el mejor colofón a las palabras de El Viti y mientras se desalojaba la sala comenzaban las primeras visitas a la exposición que permanecerá abierta hasta el 7 de junio y que se compone de fotografías de la carrera del diestro, trofeos, carteles señalados y significativos objetos personales.

El Museo Taurino de Salamanca ha cedido varias piezas que, por primera vez, pueden visitarse en Madrid, como el vestido blanco y oro con el que El Viti tomó la alternativa en Las Ventas en 1961; un capote de paseo bordado en rojo y flores, trofeo de la feria de Málaga; un fundón de espadas en cuero repujado; una montera o el cartel de la última corrida en la que torearon juntos Diego Puerta, Paco Camino y El Viti.

La muestra está compuesta, además, por varios premios taurinos, libros y recortes de prensa, diversos carteles de Corridas de Beneficencia donde se anunció El Viti y fotografías firmadas por Los Ángeles, Blanco, Botán, Cano, Cuevas, Diego, Enrique, Gonsanhi, Jesús, Martín, Moratalla Barba, Sebastián y Valls. La Comunidad de Madrid recuerda así a una de las grandes figuras del toreo de la década de los sesenta y setenta, estandarte de la escuela castellana y uno de los diestros más elegantes de todos los tiempos. En Las Ventas, El Viti toreó 54 corridas de toros y cortó 40 trofeos que le sirvieron, entre otros logros, para salir a hombros 14 veces, a lo que hay que sumar otras dos Puertas Grandes como novillero, unas cifras que ningún otro torero ha conseguido igualar en la historia de la Monumental madrileña. En 1997, el Ministerio de Cultura lo condecoró con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.