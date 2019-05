Videojuegos: el nuevo campo de batalla de apocalípticos e integrados

Además de las ponencias, dentro del congreso hubo varias mesas redondas donde se puso de manifiesto el lado más creativo, artístico y, en definitiva, la vertiente más cultural de los videojuegos. Periodistas de medios generalistas, como Borja Vaz, de El Cultural o Ángel Sucasas, editor del blog de videojuegos de esta casa, pero también de medios especializados, como Marta Trivi, de Anait, o Mariela González, de la extinta Indie-o-rama, señalaron títulos destinados a un mercado masivo o bien del desarrollo indie que han ampliado los límites del medio. What Remains of Edith Finch, Celeste, Hellblade o This war of mine captaron la atención de muchos de los periodistas presentes, de marta González Novo a Álex Sàlmon o Anton Castro, que reconocieron que muchos de los prejuicios sobre el medio les habían impedido acceder al valor creativo y artístico que (a veces) se puede encontrar en los videojuegos.