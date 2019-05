Cien mujeres, cien músicos, cien historias

De niño quería ser periodista deportivo, pero acabó como crítico musical. Tras 20 años dedicados al periodismo musical, Toni Castarnado (Barcelona, 1973) es actualmente uno de los más reputados entrevistadores de la prensa especializada española. “Todo comenzó con Tori Amos y Billie Holiday”, asegura Castarnado, que ha publicado su tercer libro, Ellas cantan, ellas hablan (Editorial Silex), en el que recoge más de 100 entrevistas a mujeres cantantes y compositoras españolas y extranjeras. “Nació con la única pretensión de reivindicar todo ese talento femenino que tantas veces había quedado en la sombra”, resalta.

Ellas cantan, ellas hablan, que ya va a por su segunda edición, es un muestrario de voces femeninas sin distinción de géneros: country, jazz, pop, rock, soul, flamenco... También es un muestrario de experiencias vitales donde el feminismo cobra vital importancia, tanto que el punto de partida del libro fue el 8 de marzo del pasado año, cuando cientos de miles de mujeres salieron a las calles en España en un movimiento histórico que reivindica la igualdad. “Vi claro que había que dar voz a estas y otras mujeres”, cuenta Castarnado. Tras encadenar una serie de entrevistas con Rocío Márquez, Silvìa Pérez Cruz, Imelda May o Courtney Barnett, se dio cuenta de que están contando cosas que son “relevantes, muy acorde con los tiempos". A partir de ahí, el periodista barcelonés se puso a recopilar su trabajo anterior y descubrió entre su archivo “a Mavis Staples preocupándose por el destino de su raza, a Martirio contando cómo un taxista desconocía que aún cantaba a pesar de llevarse el Premio Nacional de las Músicas Actuales o a Rosalía reconociendo que los géneros musicales se han diluido”. Con estas y otras entrevistas de archivo que había realizado durante años en varios medios de comunicación con los que colabora como EL PAÍS, Cadena SER, Ruta 66 y Mondosonoro, empezó a rondarle la idea de reunirlas todas en un tomo.

A estas le siguieron otras 35 entrevistas realizadas en exclusiva para el libro. Martirio, Eva Amaral, Natalia Lafourcade, Sole Giménez, Leonor Watling o Rozalén fueron algunas de las elegidas. Pero la de la primera fue una de las que más le marcó. “Por lo que significa ella, por el tono de la conversación, hablamos de todo sin tapujos”, revela. Martirio habló de los momentos buenos, pero también de los malos. "De esas épocas en que parece que has desaparecido y nadie se acuerda de ti, hasta que alguien decide que sí, que te mereces un reconocimiento”, continúa Castarnado. De Rosalía le impactó, sobre todo, una cosa: “Tenía muy claro cuál era el camino, lo segura que estaba”. Y entre todas ellas, la entrevista a Patti Smith "se lleva la palma”.

Pero hay una que precede a todas, por el momento en que la realizó (acababa de comenzar su carrera) y por lo que le marcó la entrevistada, Marianne Faithfull. La trascendencia del personaje y las circunstancias. "Ella estaba muy resfriada, tenía voz de ultratumba, pero me dijo que no me preocupara, que la entrevista la íbamos a hacer”, destaca. “Y claro, con todo lo que ella ha vivido, me contó cosas que nunca imaginé. Además, presentaba un disco que representaba mucho para ella, colaboraba gente importante, abría una nueva ventana en su carrera”.

Cada entrevista es una experiencia distinta, un reto, apunta Castarnado, quien ha intentado huir de las entrevistas promocionales de 15 minutos para enfocarlas como conversaciones, sin un tiempo límite. Y cuando el tiempo se lo permite, el periodista busca profundizar. “A menudo nos quedamos en la superficie y no tenemos en cuenta que el músico es una persona, nos olvidamos que hay mucho de lo que hablar al margen de la faceta artística”, resalta. Con 100 cantantes de distintos orígenes y generaciones, el periodista resalta que lo importante es que la conversación fluya, que ambos se sientan cómodos. “Si bien algo que destaco al hablar de este libro, es la capacidad que tienen ahora las artistas más jóvenes para desarrollar sus ideas, sus inquietudes”, señala.

En este libro de testimonios Castarnado resalta “la fortaleza de cada una de las entrevistadas, la evolución y la capacidad para crear, para resistir, a pesar de los obstáculos, de unas circunstancias que a menudo no han sido favorables”. El periodista no entra en el tema de las cuotas, pero destaca que el número de mujeres que se dedica a la música ha aumentado: "Han perdido el miedo a coger un instrumento. Aun así, hay mucho camino por recorrer, cosas que aún deben cambiar, pero yo prefiero ver el vaso medio lleno”, remarca.