Muere Diego Galán, crítico y cineasta, a los 72 años

Diego Galán, crítico de cine, cineasta y colaborador de EL PAÍS, ha fallecido hoy lunes a los 72 años. Galán dirigió el Festival de Cine de San Sebastián durante dos etapas (1986-1989 y 1995-2000), y siguió vinculado al certamen como consejero muchos años después. Destaca su prolija carrera como crítico de cine: durante muchos años, desde 1980, con interrupciones, lo ha sido en este diario, que también editaba cada viernes su columna, Cámara oculta. La última, Con la iglesia hemos topado, se publicó la semana pasada.

En octubre, Galán recibió la Medalla de Oro de la Academia de Cine “por su admirable trayectoria y su apoyo constante al cine español”. “A mí no me emociona nadie y lo habéis conseguido. Ahora con un vino se me pasará”, comentó entonces. "Mi ilusión por el cine español, que nació de niño en el Teatro Cervantes de Tánger, no ha muerto. Veía las películas varias veces, así me hice especialista en grandes figuras de nuestra cinematografía”, dijo en la entrega de premios Galán.

Galán ha dirigido series como Memorias del cine español, cortometrajes y películas documentales como Manda huevos y Con la pata quebrada. También escribió libros como La buena memoria de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen. Su relación con el séptimo arte empezó en los cine-clubs, continuó en revistas como Nuestro cine o Triunfo y acabó incluso detrás de la cámara. También ha sido jurado de festivales tan relevantes como el de Cannes o la Berlinale. Muchos le consideraban una enciclopedia auténtica del séptimo arte.

"En nuestro país la cultura no ha sido nunca materia de consideración, y concretamente el cine se ve como un entretenimiento. Hay países cercanos en los que el cine se estudia desde las escuelas primarias, y acaba siendo materia de estudio y respeto. En todo caso, parece que soplan buenos tiempos y ya no son determinantes las películas de Cine de barrio que tanto gustaban a los administradores anteriores”, declaró a EL PAÍS en octubre del año pasado, antes de recoger la Medalla de Oro.