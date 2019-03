Parece lógico que la Academia de Cine no acepte que compitan en los premios Goya las series televisivas. Y ello a pesar de que a veces contienen muy buen cine, como por ejemplo la dirigida precisamente por el actual presidente de la Academia, Mariano Barroso, en su espléndida El día de mañana, quizás la mejor serie española del año. Las películas están pensadas para los cines y también ¿por qué no? para la tele, mientras que las series tienen un lenguaje propio e incompartible, sobre todo aquellas que se prolongan en temporadas nuevas, o con lo que se llama spin-off, que suele consistir en sacarle jugo a un personaje acertado exprimiéndolo hasta la extenuación.

Nada de eso tiene que ver realmente con una Academia de Cine, para ello ya existe la de Televisión. En eso tienen razón los académicos. Pero no se debe olvidar que hay películas hechas para televisión que deberían contar en los Goya, tanto si se han proyectado en salas de cine como si no. De lo contrario ni Bernardo Bertolucci con su espléndida La estrategia de la araña, ni Carlos Saura con la mágica El sur, basada como la anterior en un relato de Borges, ni los hermanos Taviani con su épica Luisa Sanfelice, sobre una novela de Dumas, hubieran podido optar a un Goya. La separación entre un medio y otro es a veces tan sutil que la Academia de Cine no debería hacer gala de tanta firmeza como cuando decide por unanimidad "descartar la inclusión de producciones televisivas" en los galardones. El término “producciones televisivas” abarca demasiado terreno, y ni los festivales de cine lo tienen en cuenta como una línea que les sirva a ellos para separar y dividir.

El festival de San Sebastián proyectó este año como conquista cinematográfica los 8 capítulos seguidos de ¿Arde Madrid?, la merecidamente exitosa serie de Ana R. Costa y Paco León, que anuncia ahora segunda temporada; por su parte el festival de Málaga, más modesto, ha presentado a bombo y platillo el primer capítulo de la segunda temporada de Gigantes, la tan brillante como violenta serie de Enrique Urbizu que ya se puede ver íntegra en Movistar +.

El festival de Cannes sigue sin aceptar películas de Netflix mientras que una de ellas, Roma, continúa arrasando por medio mundo. Habrá que establecer unas normas, eso parece claro, pero tanto como suprimir de un tajo obras producidas por las teles….