Borrell respecto a la celebración de la Vuelta al Mundo: “No hay ninguna razón para inventar rivalidades”

"No hay ninguna razón para inventar rivalidades". Son palabras del ministro español de exteriores, Josep Borrell, en Lisboa, para zanjar posibles polémicas sobre desencuentros entre los dos países por la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra.

Borrell compareció junto a su colega portugués, Augusto Santos Silva, después de una reunión para tratar temas de interés común, como el Brexit y la crisis de Venezuela. Si en el caso del Brexit, Borrell fue más duro con la indefinición inglesa que su colega, en el caso de la celebración de la aventura de Magallanes y Elcano, ambos estuvieron de acuerdo en todo. A preguntas de los periodistas, Borrell, ingeniero de profesión, fue más parco en palabras que el historiador Santos Silva. Aún así, Borrell aclaró posibles polémicas: "Hay un equívoco que no tiene razón de ser. Es un momento para cualquier cosa menos para reinventar rivalidades donde no las hay. Ya con Ronaldo en Italia, ni en fútbol".

Santos Silva señaló que una cuestión era la investigación histórica, donde está probado que el navegante Magallanes dirigió la expedición de la vuelta al mundo al servicio del rey de España y que, muerto el navegante, completó el español Elcano, y otra cuestión es la conmemoración de aquella conquista, la primera globalización de la tierra. "No queremos reescribir la historia, queremos usarla para proyectar nuestro futuro".

Santos Silva sí confirmó que la candidatura de Portugal en la UNESCO para que la circunnavegación fuera declarada Patrimonio de la Humanidad -donde apenas se citaba a España- será retirada en beneficio de una declaración conjunta en la que participan Portugal y España y otros países que tuvieron diferentes protagonismos en aquella aventura.

El 1 de abril, la vicepresidenta española Carmen Calvo acudirá a Lisboa para presentar los actos conjuntos de la celebración, así como otros nacionales, ligados a aspectos concretos, como Oporto, lugar de nacimiento de Magallanes, o Sanlúcar de Barrameda, localidad sevillana de donde partió la expedición.

Si respecto a Magallanes-Elcano la coincidencia entre los titulares de exteriores era total, en el Brexit no tanto. Borrell se explayó en insistir que el parlamento británico no sabe qué quiere y que lo peor que podría ocurrir es que el Reino Unido "se quedara en la Unión Europea porque no encuentra la puerta de salida, que se quedara porque no sabe cómo salir". Santos Silva fue más sutil y quiso tomar la palabra para aclarar que Portugal desea que el Reino Unido "siga en esta casa, que es la suya".