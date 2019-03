“Las mujeres podemos ser sinónimo de resistencia social”

La actriz Angely Gaviria (Cartagena de Indias, 1996) trabajó desde sus 11 años vendiendo ceviche en la zona turística de su ciudad natal, ayudando a sus padres con la economía del hogar. Hasta que a los 16 años su vida cambió. Ganó el concurso Señorita Afrodescendiente. Este reconocimiento le permitió estudiar en una universidad de Bogotá, sin embargo, allí se enamoró de la actuación. Su carrera en el mundo de la interpretación comenzó en la capital colombiana con papeles como extra en series y novelas entre 2013 y 2014. Tres años después, empezó a actuar profesionalmente en producciones como Los Morales, de Canal Caracol, la serie de ciencia ficción 2091, de Fox, y la telenovela Pambelé.

En 2018, con 22 años, logró su primer papel estelar en Siempre bruja, la segunda serie de Netflix producida en Colombia. Basada en la novela Yo, bruja, de Isidora Chacón, la trama se centra en la historia de Carmen, una esclava y bruja colombiana del siglo XVIII. La joven viaja en el tiempo hasta la ciudad de Cartagena actual para así poder salvar al hombre que ama, pero primero deberá adaptarse al mundo moderno y derrotar a un oscuro rival.

Respecto a su trabajo, ¿de qué está más orgullosa?

Estoy orgullosa de haber cumplido las expectativas que las personas que confiaron en mí tenían acerca de mi trabajo.

¿Qué película o serie le hubiese gustado haber protagonizado?

12 años de esclavitud.

¿Qué significa para usted ser actriz?

Tener la habilidad de encarnar cualquier personaje sin importar género, raza o discapacidad que pudiera tener.

¿Quiénes son sus influencias actorales?

Lupita Nyong’o y Will Smith.

¿Qué libro le cambió la vida?

El libro de la mujer, de Osho.

¿Cuál es la última serie que le hizo reír a carcajadas?

Pues serie, no me acuerdo en este momento, pero si recuerdo la película Isn’t it romantic que me hizo reír mucho.

¿Por qué las brujas son asociadas como un símbolo que no gusta a las sociedades y que da miedo?

Porque vivimos en un mundo lleno de estereotipos y siempre se ha asociado a las brujas con el mal, pero yo creo que también existe la magia blanca... es cuestión de creencias personales.

En algunas concentraciones de colectivos feministas se suele leer: “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”. ¿Consideras que las brujas pueden ser sinónimo de resistencia social y rebeldía?

Sí, puede ser, como muchas mujeres lo somos cuando vemos injusticia y cuando luchamos por defender nuestros ideales.

¿Qué cambiaría de usted misma?

Pues cambiar como tal, nada, pero sí quisiera mejorar algunas cosas sobre mi carácter que a veces es un poco explosivo.

Si pudiera coleccionar el trabajo de algún artista, ¿de quién sería?

Las obras de Fernando Botero.

¿Hay algo que le reprochen sus amigos?

Que soy muy mandona... a veces.

¿Qué es un buen fin de semana para usted?

Levantarme tarde, comer rico y ver películas con mi familia.

¿De pequeña quería ser?

Veterinaria.

¿Qué le diría al presidente de Colombia, Iván Duque?

Que tenga en cuenta los rincones del país más olvidados.

¿Dónde no querría vivir?

En Miami.

¿Cuál es su olor preferido?

El olor a tierra mojada.

¿Cuál es su lugar favorito en el mundo?

Cartagena.

¿Cuándo fue más feliz?

Cuando gané el concurso Señorita Afrodescendiente en la edición 2013-2014.

Lo que está deseando comprarse...

Una casa frente al mar.

¿Qué espacio de su casa es su favorito?

El estudio donde me encierro a estudiar y a pensar.

¿Tiene un sueño recurrente?

Sueño muchas veces que estoy nadando en un mar muy azul y cristalino.

¿Qué le asusta?

La posibilidad de que alguien de mi familia ya no esté en este mundo.

En una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaría?

De gatúbela.

¿Una película en una sala de cine o Netflix en casa?

Netflix en casa porque me ahorro la fila, puedo hacerlo cuando yo quiera y me sale más económico.