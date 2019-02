El grupo 1975, la voz de los ‘millenials’, sale victorioso en los Brit Awards

El cuarteto 1975 ha confirmado su condición de sonido de moda en el Reino Unido al hacerse la pasada noche con dos de los principales premios de la música británica, en las categorías de mejor banda y mejor álbum. El joven cantautor George Ezra y la poderosa voz de Jorja Smith han merecido sendos Brit Awards como los más destacados intérpretes masculino y femenino del último años

A Brief Inquiry into Online Relashionships es el título del álbum de estudio que refuerza la condición de fenómeno musical de 1975, ya ganador del Brit a la mejor banda hace dos años. El grupo liderado por el carismático Matty Healy ha sido calificado por la crítica como la voz de los millenials, que aborda en sus canciones tanto la adicción a internet como el drama de los refugiados.

Gracias a un estilo muy personal que casaría con el folk pop, George Ezra ha sido a sus 25 años el receptor de galardón al mejor solista masculino con el que sella su regreso a primera línea. Cuatro años más joven, la cantante Jorja Smith recogió el mismo premio en el apartado femenino, que subraya el nombre al alza de esta artista que transita por el soul, el R&B y el hip hop, incorporando arreglos electrónicos.

La gala de los Brit, celebrada en el espacio de conciertos O2 de Londres y retransmitida por la televisión británica, ha tenido en el actor y cantante Hugh Jackman a uno de sus más destacados maestros de ceremonias. El intérprete australiano ha abierto la función interpretando uno de los temas de la película musical El Gran Showman, de la que fue principal protagonista. Faltaron a la cita los dos premiados como mejores artistas internacionales, Ariana Grande y Drake, que enviaron sendas cintas grabadas de antemano.

Uno de los momentos más emotivos de la gala se ha producido cuando Calvin Harris recogía uno de sus dos Brits conseguidos en la presente edición, su primer éxito en estos premios después de haber sido nominado 16 veces. Harris ha sido reconocido como productor del año y por el single One Kiss, el más vendido a lo largo de ocho semanas (2018) y que lanzó en colaboración con Dua Lipa. Este último fue el único galardón que se ha llevado la cantante londinense de origen kosovar, nominada en cuatro categorías al igual que Anne-Marie, que acabó yéndose con las manos vacías.

Las integrantes de Little Mix, que vieron frustradas sus expectativas de ser coronadas como mejor grupo, se han llevado el premio de consolación al mejor vídeo del año (Woman Like Me).