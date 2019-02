Silicona, melodrama y hamburgueserías: el mundo atemporal de Nadia Lee Cohen

Imagen titulada 'Sarah and Friends', una de las que componen la exposición de Nadia Lee Cohen en Málaga.

En un plano contrapicado, una mujer sostiene una pistola cerca de un rascacielos. La imagen no muestra a quien apunta, ni por qué. Como tampoco se sabe la historia que hay detrás de la joven retratada con bata, leggins y pantuflas mientras conduce un carro repleto de bolsas de papel junto a un supermercado. Más allá, son tres súpermodelos las que posan en el aparcamiento de un McDonald’s. Las fotografías de Nadia Lee Cohen (Inglaterra, 1990) son historias congeladas. Fotogramas que podrían pertenecer al cine de David Lynch. Obras que tienen en común una fascinación por los suburbios, el melodrama, lo artificial y lo cotidiano. “Me atrae lo mundano, no el lujo”, explica la artista británica a este periódico 24 horas después de aterrizar en la Costa del Sol. Este viernes inaugura su primera exposición individual, titulada Not a retrospective, que se podrá ver hasta el 22 de mayo en el centro cultural La Térmica, en Málaga.

La muestra recoge medio centenar de imágenes y cuatro piezas audiovisuales que repasan la corta pero intensa y polifacética carrera de la joven fotógrafa y cineasta. Juntas componen un relato nuevo al que narran por separado, siempre con la mujer como epicentro. Retratos de estética pop que permiten viajar hasta las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuando el color llegó a la televisión en Europa. Tonalidades saturadas y estridentes que la creadora sitúa en lugares sin tiempo. Un estilo que le ha llevado a colaborar con celebridades como Katy Perry, Danny Trejo o Pamela Anderson. Pero que también la ha convertido en una referente del autorretrato: ella misma protagoniza muchas de sus obras, que rozan una estética kitsch perfeccionada.

En 2014 viajó a Estados Unidos, gracias a un premio otorgado por la London College of Fashion, donde se graduó. En la costa oeste norteamericana entró en contacto con el ambiente de las grandes zonas residenciales donde todo es apariencia. Se convirtió en su inspiración. “Siento una atracción magnética por esos escenarios tan artificiales y, a la vez, tan comunes en aquella sociedad. Me repelen y fascinan a la vez”, subraya Lee Cohen, que sitúa en el centro a mujeres que ha observado en algún momento mientras recorre ciudades como Los Ángeles, o que le han inspirado en algún momento de su vida, incluida la niñera que la cuidó de pequeña.

Su trabajo está lleno de referencias cinematográficas y de influencias que van desde el fotógrafo estadounidenses Philip-Lorca DiCorcia —cuya serie Hustlers se acercaba a la prostitución masculina en Hollywood— al británico Richard Billingham, que documentó la vida puertas adentro de una familia cualquiera. “Para mí, las personas corrientes son las interesantes”, destaca la artista. A partir de ellas, juega con los límites entre fantasía y realidad, la fama y el anonimato. También con el plástico, lo exagerado, lo cutre. Lo hace con mujeres desnudas que comen pizza en el sofá y señoras burguesas británicas. O figuras moldeadas por la silicona en una cena familiar que podría celebrarse en cualquier casa del clan Kardashian.

Aunque también ha trabajado con hombres, todas las imágenes que componen Not a retrospective están protagonizadas por mujeres. “Siempre las he encontrado más interesantes", explica. Las muestra con sus puntos fuertes y débiles, exigiendo al espectador que reflexione sobre las apariencias. Son retratos femeninos alejados de la belleza convencional. Rotundos, sensuales y surreales, enmarcados en un mundo de teatro y melodrama.

Nadia Lee Cohen comenzó sus estudios de fotografía en 2011 en la London College of Fashion, donde ha obtenido varios reconocimientos que le llevaron a exponer en la National Portrait Gallery de Londres. Sus fotografías han sido publicadas en revistas como New York Magazine, Vogue Magazine, Marie Claire o The Sunday Times.