Sevilla se engalana para recibir a 3.000 invitados de cine

La capital andaluza está acostumbrada a mirarse al espejo y verse guapa, pero estos días tiene el ego por las nubes. Atesora un festival de cine con pedigrí, el de cine europeo, pero ¿por qué ha sido la ciudad elegida para acoger los Goya y no otra? No solo pesa la experiencia organizativa y los rodajes, también la calidez humana. “Sevilla quiere mucho al cine español y vamos donde quieren que estemos. La ciudad y los patrocinadores, el público y la gente tienen una actitud fantástica y de mucho cariño. No hubo dudas, la apuesta era muy firme. Sabemos que es muy importante ir a los sitios donde nos quieren y no a los que no nos quieren”, bromeó esta semana el director de la Academia de Cine, Mariano Barroso. Sevilla es una isla ya que los premios solo abandonaron Madrid en 2000, cuando se celebraron en Barcelona.

La ciudad desliza la alfombra roja por segunda vez solo un mes y medio después de acoger la entrega de los 31º premios de la Academia de Cine Europeo. Más allá del frío y enorme recinto del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) que acoge la cita con un aforo para 3.200 invitados (un millar de ellos académicos, 168 nominados), esta semana la ciudad ha iluminado sitios clave como la Torre del Oro, la Muralla de la Macarena o la Zapata de Triana frente al río, para así recordar a sus paseantes la cita con los Goya.

Desde el 28 de enero el público sevillano ha acudido en masa a diferentes teatros para ver las películas favoritas hasta llenar todos los pases. No solo en el centro de la capital andaluza: los reclusos de la prisión Sevilla 1 han visto Campeones y los curiosos se han hecho fotos en el photocall instalado en el Consistorio para parecerse a las estrellas nacionales.

El aluvión de visitantes en pleno enero —temporada turística baja— ha alegrado en paralelo las cajas de los hoteles y ocho de ellos han colgado el cartel de no hay habitaciones disponibles. Tanta visita tendrá un impacto económico directo de cinco millones y de manera indirecta la ciudad logrará una proyección en publicidad en medios de comunicación valorada en 100 millones, según las estimaciones del Ayuntamiento de Sevilla. En la gala habrá más de 300 medios acreditados.

Este viernes, como colofón al despliegue en la ciudad por los Goya, el alcalde, Juan Espadas, entregó a los nominados andaluces un Giraldillo como símbolo de la ciudad. “Queremos simplemente darle la enhorabuena al cine andaluz y destacar su enorme fortaleza y potencial”, subrayó el regidor.

Al igual que hizo Málaga hace 20 años para despegar como destino cinematográfico gracias a su festival de cine patrio, Sevilla potenció su festival de cine europeo y el público ha respondido de manera ascendente hasta lograr el techo de 76.000 espectadores el pasado noviembre.

La capital andaluza ha acaparado rodajes en los últimos tiempos como la serie La Peste y Juego de Tronos o películas como Star Wars: el ataque de los clones. El destino Sevilla como ciudad de rodajes se ha consolidado en los últimos años, en los que se ha impulsado la industria audiovisual de Sevilla con una inversión directa total de 11,6 millones (4,3 millones de largometrajes) y más de 130 rodajes al año.

“El talento del cine andaluz en los últimos años es indiscutible y motivo de orgullo para todos los cineastas. Guionistas, directores, actores y técnicos de todas las especialidades lo convierten en una referencia”, subraya Barroso. En paralelo, la marca Sevilla ha cuajado también para acoger otras celebraciones culturales como los Premios Max, Ondas o Forqué en el último año.

Los protagonistas de las películas, delante o detrás de las cámaras, suelen aprovechar estas citas para ver películas, hacer contactos o sencillamente disfrutar de un poco de turismo. “En la última edición del Festival de Sevilla estuvo el 90% de los directores que proyectaban película en las diferentes secciones”, destacaba el responsable del encuentro, José Luis Cienfuegos, para remarcar la atracción que ejerce la ciudad en los cineastas.