El actor Arturo Fernández no quiere llevar su obra de teatro a Cádiz “porque ahí está Podemos”

El actor asturiano Arturo Fernández, de 89 años, ha dicho que no quiere llevar su obra Alta seducción, que actualmente representa en el Teatro Quintero de Sevilla —tiene programadas funciones hasta el 24 de febrero—, a Cádiz "porque ahí está Podemos". En una entrevista en el programa Al Sur, de Canal Sur, emitida este pasado jueves, Fernández afirma que no le gustaría representar su función teatral en esta ciudad andaluza, en la que no quiere trabajar porque gobierna José María González, conocido como Kichi. La formación liderada por Pablo Iglesias dirige —con el apoyo de otros partidos— la capital gaditana con la marca Por Cádiz Sí se Puede desde las elecciones municipales de 2015. En la entrevista, Fernández afirma que Podemos le cae "fatal": "Como una patada en el hígado".

El intérprete, que ha trabajado en películas como Truhanes (1983) o Desde que amanece apetece (2006), insiste en la entrevista en Canal Sur en que no acaba de entender "cómo puede haber una persona con sentido común que puede votar a Podemos". Según él, lo único que ofrece ese partido es "comunismo puro y duro", un sistema político que, en su opinión, "no existe".

Arturo Fernández se encuentra de gira por varios teatros de España con Alta Seducción, una comedia en la que participa Carmen del Valle y en la que Fernández muestra los secretos de seducción que, según la obra, debería tener todo galán. Tras ser interpretado en el Teatro Amaya de Madrid, ahora está en Sevilla y después pasará por otras ciudades, entre las que están Bilbao o Zamora.

La concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha respondido al actor indicando que el modelo de cultura y de sociedad del equipo de gobierno "está muy alejado del que abandera Arturo Fernández". En declaraciones a los periodistas, la edil ha asegurado que el gobierno local "no censura" a nadie. La concejal también ha dicho que si el actor quiere ir a Cádiz puede hacerlo, pero que"se retrata él solo con sus declaraciones".