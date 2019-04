“Ya no encuentras bandas que hagan punk”

El término indie, tan manido y en ocasiones mal empleado en el panorama musical español encaja como anillo al dedo con la banda británica Wire: "Creo que un punto en común de todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, es una voluntad de ser una banda contemporánea. En los últimos 20 años, Wire ha estado haciendo sus propias grabaciones con su propio sello, y eso marca la diferencia, porque podrías decir que es una forma conservadora de hacer una música más mainstream, que venda más copias, pero en realidad es una manera muy poco sofisticada de ver el mundo. Podemos ser exactamente como queramos. Y eso nos da una libertad extraordinaria", declara el líder del grupo, Colin Newman.

Esa libertad, tan ansiada para muchos músicos, la han conseguido ante una constante readaptación al entorno, no tanto musical, sino de la industria. Lo explica el propio Newman, que cuenta cómo su banda comenzó en los 70 con la libertad que les proporcionaba el paraguas de un gran sello, para pasar a la responsabilidad que les exigió la competencia en los 80 con la profesionalización del sector. "En los noventa hubo un tiempo de parón en el que aprendí a llevar un sello discográfico y creé un estudio. Y no fue hasta la última década, cuando empezó a volver Wire, que decidí ofrecerle a la banda este modelo. Les dije que si querían hacer el álbum en el estudio, tenía todos los contactos y sabía cómo lanzarlo. Podía ponerlo en marcha", añade.

Sus inicios databan del punk, pero todo cambió demasiado rápido, ahora creen que es más evidente más que nunca: "Ya no encuentras a bandas que lo hagan. Hace una década aún podías distinguir si había una línea de tiempo en la música. Pero especialmente a través del streaming. Buscar un género para definir a una generación ya no sirve para nada. Creo que el concepto del punk rock solo tendría sentido en un lugar en el que la gente estuviese completamente oprimida, en Corea del Norte por ejemplo. Sonarían horrible, pero tendría algún tipo de sentido", explica.

Y no le faltan motivos a los jóvenes por protestar: "Tienen muchos para cabrearse, pero no tienes por qué conducirlo en una forma de punk rock. Creo que si estás empezando hoy en día tienes que permitirte encontrar tu arte, y puede que entonces consigas algo. Lo que hace interesante a Bowie es que es él, porque hay muchos grupos que han mezclado esos mismos géneros". Newman dice no entender el mundo que habita. Es consciente los motivos del avance de la ultraderecha en Europa, o del auge de los nacionalismos, pero no consigue comprender qué es lo que que seduce a sus votantes.

"No soy político, así que puedo decir lo que quiera. Creo que el Brexit es una de las ideas más estúpidas que jamás nadie haya tenido. No existe una mejor situación que quedarse en la Unión Europea, aunque esté muy lejos de ser perfecta. Creo que muchas personas no entienden qué es la UE. La gente habla de la libre circulación de personas como si fuese algo malo y es lo mejor que puede haber. Ni yo ni mi hijo no estaríamos casados si no fuese por eso. El mundo está tomando una deriva de locura, pero creo que tenéis vuestros problemas propios en España", sentencia, en referencia a la irrupción de la ultraderecha española.

Tras pasar por Madrid en los conciertos SON Estrella Galicia en la celebración de sus 40 años de historia, continúan su gira con Silver/Lead (2017), un disco muy diferente a sus trabajos anteriores. "Cuando te levantas por la mañana, nunca te pones la misma ropa que llevabas el día anterior. Yo por ejemplo, soy muy fan del queso manchego, ¿vale? Pero si un día me vienen a vender manchego con chocolate, lo siento pero no voy a comprar eso. Esto es música y si queremos añadir chocolate vamos a hacerlo, siempre que sintamos que tiene sentido. Nos hemos dado el permiso para hacer cualquier cosa que consideremos apropiada. Pero todo se basa el la idea de dos guitarras, un bajo y una batería".