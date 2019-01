Steve Mason es un artista atrapado entre dos eras, la de finales del siglo XX, cuando ser maldito significaba algo, y la de principios de este, donde muchos discos se graban porque sí, porque sacar un disco activa una gira pero no equivale a tener algo que decir. The Beta Band, grupo con el que debutó hace más de 20 años, fue ya una rareza en el panorama alternativo británico, que se emocionó con el folk futurista de sus primeros temas para a continuación no saber qué hacer con ellos. Desde entonces, Mason transita al margen de todo. Sus discos en solitario —cuatro con su nombre, uno como Black Affair, otro como King Biscuit Time— no se pliegan a nada que no sea su estado de ánimo. Mason hace folk, pop, electrónica o psicodelia —a veces todo eso a la vez— con la maestría propia de quien se sabe capaz de mucho. Es, además, un compositor destacable. Pero el mundo no parece darse cuenta de que, el día que no esté, el pop contemporáneo perderá a un valiosísimo autor. Un tipo que con su música llega a explicar las emociones más antagónicas.

Artista: STEVE MASON

Disco: About The Light

Sello: Domino / Music As Usual

Calificación: 8 sobre 10

About The Light parece concebido para paliar eso. Porque, la verdad sea dicha, Mason tampoco se desvive por darle a sus canciones un contexto fácil. Ahora, con la producción de Stephen Street —el hombre que ayudó a dar forma al sonido de The Smiths y Blur—, parece dispuesto a dejar que sus canciones brillen y respiren. Acostumbrados a que sus álbumes se graben sin mucha más compañía que la de sus instrumentos y ordenadores, About The Light supone un cambio sustancial en su manera de hacer. Que las canciones hayan sido compuestas y grabadas con los músicos que le acompañan en directo le proporciona calor y humanidad al disco. Una porosidad proporcional a la alegría de vivir del autor, que ya asomaba en su álbum previo, Meet The Humans (2016), y que se desmarca completamente de sus antecesores: el crisol sonoro a modo de canción protesta en Monkey Minds In The Devil's Time (2013) y el sombrío pero hermoso fruto de una temporada en el infierno, Boys Outside (2010).

En cierto modo, Mason regresa a sus orígenes con Beta Band. No para repetirse si no para aprovechar la energía que un grupo puede inyectarle a sus canciones. The End es una apoteosis funk rock a lo Madchester, ribeteada por vientos y coros femeninos, mientras que Walking Away From Love supone un paseo por el rock and roll a cargo de este outsider dotado para abordar cualquier género. Su talento para generar estribillos y melodías se manifiesta en America Is Your Boyfriend y Stars Around My Heart. Tampoco faltan aquí las baladas y los tiempos medios —Rocket, Don't Know Where—, el terreno mágico en el que Mason siempre acaba seduciendo al oyente. No cabe duda de que uno de los últimos grandes excéntricos de la música pop inglesa sigue tan en forma como cuando empezó.