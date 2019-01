Críticas a las prácticas no remuneradas en la gala de los Goya

La Asociación de la Prensa de Sevilla y Comisiones Obreras han criticado la oferta de prácticas no remuneradas para estudiantes de Comunicación, Protocolo y Organización de Eventos durante la 33ª gala de los premios Goya, que se celebra el 2 de febrero en la capital andaluza.

Las prácticas han sido convocadas a través del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y al que se dirigió ISEMCO, una institución de educación superior especializada en la formación en organización de eventos, audiovisuales y comunicación que colabora con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ISEMCO lleva ocho años colaborando con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que siempre organiza la gala de los Goya en Madrid salvo en el año 2000, cuando fue en Barcelona, y en esta ocasión en Sevilla. Los alumnos que participan en la gala "tienen la oportunidad de sus vidas para ver un evento desde dentro", según ha subrayado a Efe un portavoz de la institución, que ya ha preseleccionado a alumnos para elegir a diez y admite que la oferta para la gala de Sevilla "puede ser que no esté bien elaborada" y se "preste a equívocos". La queja de la Asociación de la Prensa se basa en que las prácticas como "auxiliares de organización en prácticas" no implican labores relacionadas con los ámbitos de la Comunicación o el periodismo y además no incluyen tutores y tampoco están pagadas.

Desde CC OO, su secretario de Juventud en Andalucía, Carlos García, también incide en que estas prácticas son en realidad "mano de obra gratis", uno de los motivos por los que han lanzado la campaña genérica "No más becas por trabajo" y han elaborado un cartel, con motivo de los Goya, en el que aluden al "mejor premio a la categoría EXPLOTACIÓN". La oferta de prácticas no remuneradas y a jornada completa precisa que se dirige a alumnos de tercero o cuarto de Comunicación, Protocolo y Organización de Eventos, para personas acostumbradas al trabajo en equipo, con "exquisito trato al público" y asumiendo que "el auxiliar puede ser seleccionado para cualquier función". Las "posibles líneas de trabajo", señala la oferta, incluyen recepción de autoridades y artistas, apoyo al área de prensa y medios, "asistencia a VIPs", guardarropa, apoyo en producción y al equipo de dirección y "otras funciones que la empresa estime oportuno".

La portavoz de ISEMCO, por su parte, ha asegurado que no van a cambiar la oferta y que los estudiantes no harán "funciones estructurales", y ha enfatizado que los jóvenes se "matan" por hacerlas. También ha afirmado que son prácticas curriculares obligatorias por las que nunca se cobran y que duran como máximo siete horas, y ha avanzado que los 10 alumnos estarán acompañados por dos profesores y recibirán formación el jueves 31 de enero y una clase magistral el día siguiente antes de participar el 2 en la gala.

Quejas de los artistas

La Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), la Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo y la Asociación de Profesionales de la Danza en la Comunidad de Madrid han criticado también en un comunicado las ofertas de trabajo no remuneradas de la 33 edición de los Premios Goya. La ceremonia de los Goya está producida por El Terrat, de la que es fundador Andreu Buenafuente, que este año conducirá la gala junto con Silvia Abril.

Según señalan en un comunicado las organizaciones, a raíz del movimiento en las redes por la denuncia aparecida de ofertas de trabajo no remunerado "a cambio de mención en créditos" para participar en la gala de los premios Goya producida por El Terrat, apoyan la "reclamación justa de los derechos de las y los artistas escénicos". "Queremos que la Gala de los Goya sea un ejemplo de buenas prácticas para el sector artístico, para las condiciones laborales y para las condiciones salariales de un sector ya suficientemente depauperado y frágil", manifiestan. A su juicio, es "un insulto y un menoscabo de la capacidad profesional a todos los trabajadores y al colectivo de artistas cuando no se les quiere pagar por su trabajo".

Por ello, reclaman que una entidad como la Academia del Cine sea "un ejemplo de buenas prácticas, en defensa de los artistas de la danza y a los de todas las artes escénicas y audiovisuales, rechazando enérgicamente este tipo de conductas, que atentan contra la dignidad de los trabajadores, vulneran la normativa laboral vigente y suponen un fraude a la Seguridad Social". Así, reclaman que las entidades patrocinadoras, tanto públicas (RTVE, NODO Sevilla, ICAA, AECID, Comunidad de Madrid) como entidades de gestión de derecho (Fundación AISGE, Fundación SGAE, EGEDA) y también de las entidades privadas, que exijan tanto de la Academia del Cine como de cualquier empresa subcontratada, "el cumplimiento de la legalidad laboral vigente y una inversión ética de sus ayudas económicas".

Por su parte, fuentes del El Terrat, responsables de la producción de esta edición, han defendido en declaraciones a Europa Press su "máxima profesionalidad y compromiso". Según han señalado, se trata de una gala de "enorme complejidad" en la que los profesionales están "contratados y remunerados adecuadamente", pero que por la "naturaleza del evento" también cuenta con una serie de personas que colaboran "de manera puntual" y cuya participación se enmarca en "participaciones desinteresadas".