Muere Ray Sawyer, cantante de Dr. Hook, a los 81 años

“Quiero ver mi cara sonriente en la portada de Rolling Stone”, cantaban Dr. Hook & The Medicine Show en 1973. Su cantante Ray Sawyer, muy reconocible por su parche en el ojo, ha fallecido este martes a los 81 años. Nacido en Alabana, ha muerto en Daytona (Florida), después de "una breve enfermedad", según ha informado Page Six. Su canción más conocida fue When You're in Love with a Beautiful Woman, un gran éxito de 1979.