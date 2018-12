‘Mongolia sobre hielo’ se estrena en Valencia en un teatro al completo

Los actores Edu Galán y Darío Adanti, responsables de la revista Mongolia, actuaron la pasada noche en el teatro La Rambleta de Valencia ante una sala prácticamente llena de pública. Los insultos y las amenazas de escraches, lanzadas en redes sociales por simpatizantes de ultraderecha, contra su último espectáculo de humor Mongolia sobre hielo, no han conseguido que se cancelara la función de anoche. "No pasarán. Mongolia no se rinde", han coreado al final de la función público y actores, en medio de un cerrado aplauso.

En un teatro custodiado por varios furgones de la policía y con controles a la entrada del recinto -fue el compromiso de la Delegación del Gobierno con los responsables del centro cultural-, el dúo ha desplegado un espectáculo mordaz, que no deja títere con cabeza. "Uno es de donde paga los impuestos, por eso los patriotas tributan en Panamá", decía Galán dirigiéndose al público. Banderas, himnos y nacionalismos, de todo tipo, se han convertido en blanco de la sátira de Mongolia.Y al comienzo alguna velada alusión al posible escrache del show: "Que favor nos han hecho", han dicho mirando al patio de butacas, que se ha llenado. Y ya metidos en el espectáculo, en la pantalla instalada sobre el escenario, se ha proyectado una imagen de las agresiones y altercados que protagonizaron grupos ultras el 9 d'Octubre de 2017 a manifestantes nacionalistas: "Puta escoria...", han dicho.

Al espectáculo, que se ha desarrollado con normalidad, han acudido dos de las concejales del Gobierno municipal valenciano, Glòria Tello y María Oliver, que han apoyado con su presencia al espacio cultural. El ministro de Cultura, José Guirao, que visitó ayer la capital valenciana, se reunió con los dos actores horas antes de la función para mostrarles su apoyo. "Hay que preservar el espacio del humor y de la creación y no podemos tolerar las amenazas", había defendido solo unas horas antes el ministro durante su visita a un museo de la capital. Según Guirao, la libertad hay que defenderla "contra viento y marea y esperar y que no se vuelvan a repetir [este tipo de amenazas]". "Para eso", ha añadido, "es importante que la sociedad, no solo la Administración, manifieste su rechazo a este tipo de amenazas intolerables en un país democrático".