¿Por qué la capacidad de engendrar debería abocar a una mujer a ser madre?

“Toda mujer que quiera tener hijos debería tenerlos. La pregunta es porque una mujer que no quiera tenerlos, deba tenerlos”. Es la pregunta que lleva haciéndose toda la vida la escritora chilena Lina Meruane —autora del libro Contra los hijos— y que las directoras de cine Inés Peris y Laura García han querido plasmar en su documental Motherhood. El mediometraje, que ha sido presentado en el festival valenciano de cine La Cabina, abre el debate sobre la estigmatización social hacia las mujeres que han decidido no ser madres. Reflexiones sobre el instinto maternal, el arrepentimiento o la identidad femenina orquestan la cinta a través de la voz de mujeres que han vivido la presión y los tabúes sociales en sus propias pieles.

“No hemos reflexionado lo suficiente ni individualmente ni como sociedad sobre por qué tenemos hijos”, afirma Inés Peris, codirectora de Motherhood. A los 35 años empezó a verse asolada por las dudas ante la decisión de si debía o no ser madre, y el miedo al arrepentimiento. Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que no se había hecho las preguntas correctas. “Tenía miedo a equivocarme y reflexionando me di cuenta de que era víctima de la presión social”. Su investigación sobre el tema le llevó a cientos de mujeres que también se hacían las mismas preguntas y que se habían parado a reflexionar sobre las mismas cuestiones. Fue entonces cuando decidió llevar a cabo un proyecto que plasmase la lucha interna que viven estas mujeres. “Muchas mujeres se han decidido a hablar sobre su arrepentimiento de ser madres y han recibido amenazas de muerte y acoso en las redes. Solo por eso ya es necesario nuestro documental”.

“Piensan que la identidad femenina no está completa si no tienes un hijo. Creen que en la naturaleza femenina es obligatorio ese componente. Hay una violencia simbólica hacia a las mujeres que no quieren engendrar y se les ve como desnaturalizadas”, explica Laura García, codirectora del documental. Ambas directoras son amigas desde hace siete años, cuando coincidieron trabajando en la extinta Canal 9. “Me contaba cómo se sentía por su decisión de no querer ser madre y por la presión que sufría. Nos embarcamos en este proyecto juntas para trasladar en forma de documental lo que les pasa a tantas otras mujeres del mundo”.

“Ha sido un trabajo de mucha dedicación e investigación”, declara Peris. “Contactamos con filósofas, doctoras en derecho y psicólogas. Queríamos tener un amplio abanico de perfiles y todas aceptaron entusiasmadas”, comenta. Un dato curioso al que hace mención la directora fue la sorpresa al ver que todas las personas que se habían preocupado en indagar e investigar sobre el tema eran mujeres y por eso toda la presencia en el documental es femenina. “Puede parecer una casualidad pero refleja muy bien el hecho de que a los hombres no les interesa este tema”.

El documental cuenta con la voz de expertas de todo el mundo que aportan sus reflexiones desde la experiencia: “la noción de instinto maternal es el mayor engaño de la humanidad. ¿Si no tienes hijos, no eres una verdadera mujer?”, se cuestiona en la cinta la filósofa feminista francesa Elisabeth Badinter. “Hemos decidido que la palabra mujer significa madre y aquella mujer que no quiera serlo tiene que dar muchas explicaciones y además sentir tarde o temprano que no tiene su sitio en la sociedad”, reflexiona la profesora de semiótica Cande Sánchez-Olmos sobre el significado del concepto madre y del concepto no madre en clase con sus alumnos. La socióloga israelí Orna Donat, autora del libro que ha suscitado mucha polémica, Madres arrepentidas, critica el desconocimiento social: “nos han dicho que vamos a tener una vida miserable si no tenemos hijos y esto genera mucho miedo en las mujeres jóvenes”.

Motherhood se ha convertido en un proyecto global que cuenta también con una plataforma transmedia. “Después de investigar sobre el tema y decidir qué queríamos contar en el largometraje nos dimos cuenta de que había muchos matices que no podían ser desarrollados tan ampliamente como nos hubiera gustado”, cuentan las directoras. Por ello han decidido crear una gran plataforma transmedia donde se puede encontrar material narrado en la voz de expertas de todo el mundo y escritoras sobre el tema. La plataforma incorpora un videojuego —[m]other Earth—, que permite a los usuarios aprender más sobre los problemas que para el planeta genera la superpoblación y el consumo asociado, o el webcómic Eva, que plantea situaciones relacionadas con el hecho de ser o no madre desde el punto de vista del humor.