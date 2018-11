El último superhéroe de Stan Lee

CORBIS VIA GETTY IMAGES

Stan Lee estaba en proceso de crear un último superhéroe para Marvel, antes de que muriera este lunes en Los Ángeles, según ha revelado su hija. JC Lee, quién colaboró en el proyecto junto con su padre, se comprometió a completarlo. "Hemos estado trabajando en un personaje llamado Dirt Man. [Él es] el último angelito que hemos escondido", ha dicho este martes en el medio estadounidense TMZ Live.

"Es muy interesante y aún no está terminado", y añadió que todavía se guardan "un pequeño truco". Stan Lee falleció el pasado lunes a la edad de 95 años. Su muerte provocó una avalancha de tributos de seguidores cuyas vidas han sido tocadas por los personajes que él creó, como Spider-Man, Hulk y los X-Men originales. Fue cocreador de Marvel en 1961 con The Fantastic Four, diseñado para atraer a una audiencia mayor hacia los cómics.

Su hija anunció también una nueva fundación que está lanzando en memoria de su padre llamada Stan Lee Childhood Literacy Foundation. "La importancia de la palabra escrita no debe ser subestimada", dijo. "Una de las razones por las que Stan es Stan the Man es que se tomó muy en serio su oficio y hay mucho que decir a los niños sobre la lectura y la escritura".