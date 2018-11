Laia Abril gana el premio Paris Photo-Aperture al mejor fotolibro del año

Una de las fotografías perteneciente a 'On Abortion'.

Cada año mueren 47.000 mujeres debido a los abortos inseguros. ¿Por qué corren este riesgo?, se pregunta Laia Abril (1986, Barcelona), quien volvió la mirada atrás para poder recalcar ”la larga y continuada erosión de los derechos reproductivos de la mujer”. Así, la fotógrafa documentó y a conceptualizó los riegos y daños causados a mujeres que no pueden acceder a una interrupción del embarazo legal, segura y libre. El resultado ha sido On Abortion; un inquietante fotolibro que ha obtenido el Premio Mejor Fotolibro del Año Paris Photo-Aperture Foundation, durante la celebración de la vigésima segunda edición de la mayor y más relevante feria fotográfica, Paris Photo.

“No es fácil hablar de estos temas”, señala la fotógrafa. “Estoy feliz por lo que significa el premio, y muy agradecida a la gente valiente que apoya y da soporte a estas cuestiones. Estamos en el año de la mujer, pero esto a veces resulta un arma de doble filo”. Publicado por la editorial británica Dewi Lewis, On Abortion es el primer capítulo de un proyecto a largo plazo, A History of Misogyny. Un paso más en la consolidada trayectoria de esta autora acostumbrada a adentrarse en temas escabrosos, rodeados de tabús - como los trastornos alimentarios o la sexualidad-, y que figura entre los cuatro aspirantes al prestigioso premio de la Fundación de Fotografía de la Deutsche Börse, junto con Susan Meiselas.

El fotolibro, realizado en colaboración con el diseñador Ramón Pez, parte de un proyecto expositivo celebrado en los Encuentros de Arlés de 2016. Un duro y contundente testimonio formado por una urdimbre concienzudamente tejida con fotografías de archivo, reconstrucciones y textos, que trae a colación las cuestiones morales y éticas que rodean al tema. “Se trata de una comparación histórica del pasado y el presente”, destaca la artista. “A menudo oímos que la problemática del aborto es algo que pertenece al pasado, o que sucede en países sin desarrollar, pero no es así. Los derechos de la mujer son pendulares, dependen de quien esté en el poder. Se relacionan con la política y la religión”.

Estudió periodismo. La fotografía documental sirvió de fondo para el desarrollo de la trayectoria de la autora multidisciplinar, que trabajó para la revista Colors, pero no duda a la hora de hacer una reconstrucción y “derribar barreras o normas que no sirven para contar historias que en ocasiones no se pueden visualizar. Lo que al final importa es crear algo que pueda engancharse en nuestra memoria y que nos haga reflexionar”, afirma.

El premio está englobado dentro de las actividades de la feria, convertida en la gran referencia mundial para el sector. De las 167 galerías que estuvieron presentes en la última edición, tres son españolas. “Esta feria ha sido fundamental a la hora de fomentar el coleccionismo en Francia”, destaca Rocío Santacruz, directora de la galería que lleva su mismo nombre (la primera galería española en formar parte de la feria, en 2013). Este año presentó por primera vez, y en exclusiva, los trabajos fotográficos de Palmira Puig-Giró, junto a los de su esposo Marcel Giró, exiliado en Brasil en los años 40 y referente de la fotografía modernista brasileña. “La feria confirma la calidad de la fotografía española, pero es una pena la poca repercusión que tiene en nuestro país. Hay, y ha habido, muchos fotógrafos españoles muy buenos y con renombre, pero esto no se refleja a nivel institucional y en otras cuestiones”.