“Fue tal vez una utopía la nuestra”

“Económicamente nos han destrozado”, escribe Jiménez Fraud en 1946. Con la noticia de que su casa de Madrid había sido “desvalijada” por los franquistas, el director de la Residencia de Estudiantes acude en Oxford a una conferencia del duque de Alba, antiguo mecenas de la institución. Para sortear al “embajador de Franco”, Fraud evita también al duque, que le chilla desde lejos: “¡Alberto, Alberto yo no le he hecho nada a usted!” Por entonces todavía confiaba en volver a España. Su amigo Américo Castro lo tenía más claro: “Lo grave es que la tiranía española es infame y a la vez perniciosa e inútil. Fernando el Católico era un gran bellaco, pero llevó a los españoles a su única posible altura (aunque preparando a la vez el predominio de la ignorancia y la cerrazón mental). Ése era el precio que había que pagar por hacerse un imperio. Lo de hoy en España no lleva a nada”.