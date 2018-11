La poeta Luna Miguel (Alcalá de Henares, Madrid, 1990) ha saltado a la narrativa con una novela de pulsiones muy vitales dentro del afán de su protagonista, una crítica gastronómica muy lectora, por huir de la orfandad. Huérfana primero de madre, después de padre y por último de un profesor amante que la quiso como Humbert Humbert a la Lolita de Nabokov. El funeral de Lolita (Lumen) no supone solo el entierro de ese ya viejo profesor, sino el de una infancia y una juventud en la que los afectos no se pudieron consolidar. Por fuera ella parece roca y su vida una constante huida hacia adelante, por dentro tiembla y se enreda como su cabello lastrado por nudos que no puede domar. Luna Miguel, millenial de pura cepa, lee y narra su mundo a través de los estados en Facebook, las fotos íntimas subidas en Instagram y las cuentas privadas de alter egos en las redes y sufre (su protagonista) en los encuentros reales, de carne y hueso, ante la gente real. Vibrante comienzo literario.

"Pasar a la novela parece una ruptura pero lo he vivido como algo natural", reflexiona Luna Miguel en esta entrevista. "Intento impregnar vitalidad en lugares muy grises". Su protagonista, como ella elige al poeta Raúl Zurita en muchos momentos: "He elegido a Zurita porque me interesaba marcar un vínculo con la poesía latinoamericana, me parecía esencial que alguien joven como mi protagonista leyera autores vivos latinoamericanos porque en las aulas no se nos enseña poesía latinoamericana, aprendemos de muchos hombres de generaciones pasadas, del 27... pero es difícil entender por qué si hablamos el mismo idioma cuesta mucho llegar al otro lado, a Latinoamérica". Miguel habla también de Eva Baltasar y Sara Mesa, con las que convive estos días en los estantes de librerías.

