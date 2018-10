Nueva subasta de Banksy prevista en París

Banksy regresa este miércoles a las salas de subastas con una venta en la casa parisiense Artcurial, que ofertará cuatro obras del misterioso artista británico a última hora del día. Será su primera puja desde la autodestrucción de una de sus creaciones, Girl with Baloon, en la sede londinense de Sotheby’s a comienzos de este mes. La obra quedó triturada por un mecanismo oculto en el marco pocos segundos después de ser comprada por algo más de 1 millón de libras (1,2 millones de euros) por una coleccionista europea, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato. Horas después del incidente, el valor de la obra se había multiplicado por dos. “Hace algunos años construí secretamente una trituradora, por si alguna vez se decidía subastar [la obra]”, explicó horas después el artista, citando una frase de Picasso: “El impulso de destruir también es un impulso creativo”.

¿Volverá Banksy esta noche a las andadas? “Vamos a estar especialmente atentos. Hemos puesto en marcha un dispositivo de seguridad, pero trataremos de mantenerlo lo más discreto y ligero posible”, expresó Arnaud Oliveux, el experto que conducirá la venta en Artcurial, en declaraciones a la agencia France Presse. La casa de subastas también ha verificado la identidad de los asistentes para evitar sorpresas como la de Londres. “Les hemos pedido que se identifiquen y hemos investigado un poco”, admitió Oliveux, añadiendo que nunca había recibido tanta. El lote de Banksy que será presentado en la subasta, en la que figuran otras estrellas del arte urbano como el francés JR, está compuesto por tres serigrafías del británico y una estatuilla que representa a una rata sosteniendo un pincel. Oliveux ha descartado esta mañana, en una entrevista con la emisora Europe 1, que se pueda reproducir un caso similar al de Sotheby’s. “Banksy no es un artista que haga dos veces lo mismo. Si vuelve a pasar algo, será distinto”, afirmó. “Sabemos que Banksy es alguien anónimo. Sería formidable que estuviera en la sala. Quién sabe, tal vez…”.

La semana pasada, Banksy reconoció que la obra tuvo que haberse autodestruido al completo. La trituradora instalada en el marco se atascó, por lo que solo la mitad de Girl with Balloon quedó desmenuzada, pero eso no formaba parte del plan inicial del artista. Banksy señaló que, durante los ensayos previos a la venta, el dispositivo había funcionado correctamente. “Hay quien piensa que la obra no fue destrozada. Sí lo fue. Hay quien piensa que la casa de subastas estaba al corriente. No lo estaba”, añadió Banksy a través de su cuenta de Instagram.