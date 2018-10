De cazadores a agricultores de la imagen

“Después de hablar con varios artistas, me siento frustrado por no poder hacer una exposición cada semana”, afirmó este viernes Olivier Spillebout después de las primeras tres horas en Full Contact en las que tuvo la oportunidad de ver el trabajo de seis artistas y departir con ellos. Spillebout, director de la Maison de la Photographie de Lille, acude por primera vez a esta sección de SCAN y quedó “impresionado” por el nivel intelectual de los proyectos en los que “la fotografía no es el fin en sí misma; sino un soporte para expresar sus ideas”.

Para Rafael Levenfeld, director del Museo Universidad de Navarra (MUM) y asiduo al SCAN, esta iniciativa es única. “Aquí hay más gente interesada en ver proyectos que en enseñarlos, algo totalmente inusual en otros festivales”, precisó Levenfeld, quien fruto de estos encuentros ha organizado ya dos exposiciones en el MUM, una del argentino Fernando Maselli y otra del zaragozano Iñaki Bergera.