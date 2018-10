El restaurador del vértigo

“Lo más complicado fue superar el vértigo”. El restaurador italiano Franco Blumer se sube a un andamio para dorar la escultura que corona la aguja de la Catedral de Milán. Desde que colocaron a la Madonnina allá arriba, en 1774, se convirtió en el símbolo de la ciudad. Mira abajo y descubre los casi 110 metros de altura que lo separan del suelo. Es octubre y hace un tiempo de mil demonios. No pone las cosas fáciles a una restauración que podría pasar por un espectáculo del Circo del Sol. La estatua de cuatro metros y medio está hecha de bronce y hojas doradas, y ha dejado de brillar. Blumer debe recuperar su esplendor usando 6.750 hojas de oro puro, muy parecidas a una calcomanía... en medio de la tormenta.

El restaurador inventa un contenedor de medio metro de altura para refugiarse del viento y poder adherir las láminas de oro, sin que el preciado pigmento salga volando. Aplica por la cabeza, la cara, el cuello, los hombros y los brazos, las zonas más afectadas y en las que más pegatinas doradas usa, “para garantizar una resistencia mayor”. Blumer habla con este periódico y se muestra orgulloso por haber sido “el primero en intervenir en la estatua in situ”. Las tres restauraciones previas que trataron de poner al día la obra de Giuseppe Bini se llevaron a cabo en agosto y desmontaron la pieza.

Encuentra una Madonnina que se corroe por dentro. El cobre no aguantó estar tan expuesto y seguir vivo, impecable. El dorado se había destruido y deteriorado. Se estaba desmigando y ajando. Como en toda restauración que se precie, había sorpresa y no era agradable: el restaurador de 1967 pintó la figura con una capa protectora sintética (“zapan”), para hacer del oro un escudo indestructible. Sin embargo, el producto no era antídoto, sino veneno y aceleró el proceso de degradación. Abrió grietas, pústulas, telarañas y sales corrosivas. Un panorama desolador. Así que Blumer tuvo que raspar a mano, allá arriba, todas las áreas ruinosas. Una vez limpió la enorme escultura, después de eliminar los residuos y secar la superficie, comenzó el proceso del dorado.

ampliar foto Un detalle de la labor de Blumer.

“Las hojas de oro son calcomanías producidas manualmente, a petición nuestra, por Marino Menegazzo, del taller Mario Berta, en Venecia, el último orfebre de Italia”. Y quizá de Europa. Cerca del Puente Rialto se encuentra el estudio, es el mismo lugar donde vivió Tiziano hace más de cinco siglos. Con Marino trabajan su mujer y sus dos hijas (desde 1969), creando las láminas de oro a base de golpes de martillo sobre mármol, hasta convertirlas en las finas escamas con las que Blumer cubre la Madonnina.

Para llegar a lo más alto de la estatua dedica unos 20 minutos. Toma dos ascensores, camina por los techos, sube cuatro pisos de andamios y, por último, la escalera que le lleva hasta la punta de la aguja. Allí está la escultura de la Madonnina, la Asunción, con la mirada y los brazos abiertos, pidiendo protección para la ciudad a dios. Hasta 1954 nada podía haber más alto en Milán que ella, ningún edificio tenía derecho a superarla, hasta que la Torre Breda se levantó sobre 117 metros del suelo. Cuenta que el peor día de sus escaladas a la cumbre fue aquel en que se encontró completamente envuelto en la niebla.

Desde aquel octubre de 2012 perdió su miedo a las alturas y se convirtió en el especialista en recuperar el patrimonio en el abismo. “Nunca he vuelto a trabajar en una situación tan difícil”, dice, pero sus encargos en las alturas se han multiplicado y ha recuperado otras figuras en el norte de Italia como la estatua de san Miguel Arcángel, en la cúpula del Santuario de Madonna de Tirano, o el campanario de la parroquia Paladina, para devolverle la vida a un san Alejandro. Blumer es el claro ejemplo de que la restauración no es para cualquiera: “No se puede improvisar en un sector tan importante y delicado. Es un trabajo para el que necesitamos formación, compromiso y actualización continua”. En Italia, los restauradores aguardan la lista de profesionales cualificados para la restauración que publicará el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales.