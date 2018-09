Las heridas abiertas de Europa

“La identidad en Europa es un concepto muy dinámico y complejo y es una oportunidad para enriquecernos con el intercambio de los que llegan Da miedo ver la fuerza que tiene los movimientos identitarios entre los jóvenes europeos, cómo reclaman la pertenencia cultural desde un punto de vista muy limitado y creo que la poesía y en un sentido más amplio toda la cultura tienen la sensibilidad y la fuerza para hacer las cosas de otra manera” explica a este diario Charlotte Van den Broeck, una de las voces jóvenes más prominentes de la escena literaria belga.

No hay duda sobre la existencia de una identidad, el problema en el que coinciden la mayoría de los consultados para este reportaje es que no ha sabido venderse en positivo. "Quien dice que no existe una identidad europea no conoce la historia. Solidaridad, democracia, territorios, gobiernos… pero sobre todo es cultura, valores y principios morales y sin eso no hay Europa, pero siempre desde la diversidad. Y lo mismo pasa en España. Hay que caminar hacia ámbitos políticos amplios y poderosos y eso es algo que Cataluña tiene que tener presente. Desigualdad, energía, inmigración… son problemas que Europa no ha sabido tratar. Para que haya Unión tienen que tenerse presente que está integrada por partes distintas y diversas. Y si esa diversidad se está usando de forma negativa no se está usando bien. Europa no se ha terminado de hacer”, resume Fernández de la Vega.