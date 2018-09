Las imágenes sadomasoquistas de Mapplethorpe provocan la dimisión del director de la exposición

Las fotografías de Robert Mapplethorpe siguen provocando estragos allí por donde se exponen. El director del Museo Serralves (Oporto), João Ribas, ha anunciado su dimisión tres días después de haber presentado una gran retrospectiva del artista neoyorquino, muerto por sida en 1989.

Ribas, que llevaba en el cargo menos de un año, se había comprometido especialmente con esta muestra. Él personalmente había comisariado la exhibición y escogido en la Fundación del artista en Nueva York las casi 200 fotografías de un fondo diez veces mayor. Entre la selección hay una decena de imágenes sadomasoquistas que ya en los años 80, cuando se mostraron en galerías neoyorquinas por primera vez, provocaron polémicas, retirada de las obras, cierre de galerías y huida de patrocinadores. Casi 40 años después se repite la historia.

La exhibición de Serralves recorre cronológicamente la trayectoria artística de Mapplethorpe y todas sus obsesiones. Junto a desnudos clásicos, se exponen series de retratos de gente famosa, y sus aún más famosas flores y bodegones de naturaleza muerta, además de algunos autorretratos.

João Ribas, director dimisionario del museo.

Una de las imágenes expuestas, origen de la dimisión.

La sala con las imágenes de prácticas sexuales sadomasoquistas tiene la única puerta de la exposición. Un papel torcido y pegado con celo, nada que ver con el perfecto detalle de todo el montaje, advierte que solo pueden entrar personas mayores de 18 años.

A falta de una explicación del mismo Ribas, esta sala parece ser el motivo de su dimisión. En principio, solo se iba a prohibir la entrada a menores de 18 años no acompañados por adultos, tal y como se advierte en taquilla. También es verdad que, finalmente, no se colgaron otras 20 fotos del mismo cariz que había elegido Ribas, aunque este había justificado su retirada por motivos del relato de la muestra y no por cualquier censura. En entrevistas anteriores al montaje, Ribas había anunciado que la muestra no contaría con salas prohibidas ni censuradas, al margen de una advertencia que exige la ley antes de imágenes violentas o de sexo explícito.

Ribas ya había advertido que su intención era mostrar toda la dimensión de la obra del fotógrafo de Queens, pero advirtiendo al público de lo que se podía encontrar en una de las salas. Así es como estaba previsto en la preinauguración por lo que se desconoce qué es lo que ha desencadenado su dimisión.

El jueves, Ribas fue el introductor de la muestra en la visita para los medios de comunicación, junto al presidente de la Fundación Mapplethorpe, llegado desde Nueva York. El mismo comisario se encargó de explicar el contexto de las polémicas imágenes y cómo ese año y medio de la vida de Mapplethorpe dedicado a estas imágenes taparon en gran medida el resto de su obra, que se extiende a 20 años y a una diversidad de intereses, algunos tan alejados del sado, como el de las flores.