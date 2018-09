El historiador español Tomás Pérez Vejo recibe la Orden Mexicana del Águila Azteca

El historiador español Tomás Pérez Vejo (Caloca, Cantabria, 1954) lleva más de dos décadas dedicado a descifrar las relaciones entre México y España. Una minuciosa labor que le ha hecho merecedor de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de insignia, la mayor condecoración del Estado mexicano para no nacionales.

"Me siento reconocido y agradecido; es un reconocimiento por el trabajo que he realizado durante ya casi 20 años en México, estoy muy feliz”, ha expresado el catedrático en una entrevista con la agencia Efe justo antes de recibir el reconocimiento en Madrid. "México y España son dos países condenados a entenderse porque representan a los dos países con más peso dentro del conjunto de países de habla española. Los países iberoamericanos tienen un futuro compartido por delante si no quieren acabar ocupando un lugar marginal en el contexto universal".

El nombre del profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y catedrático de El Colegio de México figura ahora junto a del rey emérito de España, Juan Carlos I, y el cantante Joan Manuel Serrat, distinguidos en años anteriores.

Pérez Vejo hace hincapié en los contrastes históricos de ambas naciones. "En el caso de España tenemos un relativo fracaso en el proceso de la construcción de la nación, es decir, hay una parte significativa de la población que no se siente española y sin embargo un relativo éxito en el proceso de construcción del estado. Justamente lo contrario del caso mexicano", ha explicado antes de recibir el premio.

Con más de dos décadas realizando trabajos de investigación, a Pérez Vejo le sigue sorprendiendo que el conocimiento que se tiene en México de España es muy superior al conocimiento que España tiene del país norteamericano, a pesar de ser el país más grande de habla hispana del planeta. "La sociedad española, no solo con respecto a México sino con el conjunto del mundo latinoamericano, tiene imágenes muy estereotipadas y muy poco fieles", reflexiona.

Con este galardón, las autoridades mexicanas reconocen la labor del académico en asuntos hispano-mexicanos, su extensa trayectoria académica enfocada en la historia de las relaciones entre ambos países, y en los vínculos histórico-culturales que los unen desde hace siglos.