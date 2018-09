Espantoso, horroroso, es un disparate.... Los adjetivos se le acababan a la actriz Marisa Paredes para calificar la situación del actor Willy Toledo, detenido por la policía el miércoles por no haber acudido a declarar tras ser denunciado por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos.y hoy puesto en libertad por el juez. El actor acaba de salir en libertad esta mañana tras declarar en un juzgado de Madrid por un presunto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. "Se puede estar de acuerdo o no, se puede discutir, pero para detenerlo.. eso no es razonable. Han perdido la cabeza los que están manteniendo la censura. Esto es una democracia y existe la libertad de expresión", ha insistido Paredes, Goya de Honor 2018, que se encuentra en Barcelona para asistir al homenaje que le tributa la Acadèmia del Cinema Català.

Para la reputada actriz, que fue presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 2000 y 2003, la detención de Toledo es una muestra de que se está produciendo un "retroceso" en la libertad de expresión: "Si yo no creo en Dios, por qué no puedo decir me cagüen Dios, u hostia". Para Paredes, si estamos en una democracia, se tiene que salvaguardar el derecho de poder expresarlo: "Si luego resulta que alguien se siente ofendido, pues puedo entender que lo denuncien pero poder ser detenido y acabar en la cárcel... está fuera de lugar". Preguntada sobre si considera que casos como el de Toledo y otros artistas con problemas judiciales por sus expresiones no son una involución de derechos y una censura de otros tiempos, la actriz ha afirmado que cree que hay una "confusión enorme".

El homenaje a Paredes forma parte de un acto organizado por las dos academias que cada año reconoce a los galardonados de ambas academias. La semana pasada fue Mercedes Sampietro Gaudí de Honor, la que recibió el homenaje en Madrid. Paredes asistirá esta tarde, en el CCCB, a la proyección de Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, y a fragmentos de Tras el cristal, de Agustí Villaronga. "Son dos directores con los que he trabajado y a los que les tengo un especial reconocimiento", ha comentado Paredes que se reconocía como una actriz con suerte: "he tenido la oportunidad de trabajar con directores excelentes y en el caso de Almodóvar es el que ha marcado más mi vida profesional porque con sus películas me ha proyectado a medio mundo".

Paredes fue una de las firmantes de un manifiesto que apoyaba a Lluís Pasqual, exdirector del Teatre Lliure, cuando estalló la polémica y hoy ha insistido en su punto de vista y experiencia profesional: "yo lo que digo es que he trabajado con él y, sinceramente, no me parece un torturador. Entiendo que en este trabajo hay momentos más duros y menos y que en esa búsqueda puede haber un mejor o peor entendimiento. Puede confundirse con otra cosa un momento que pueda llegar a molestar. Yo misma, a veces, me he alterado en un rodaje o en un escenario cuando un director no me explicaba con claridad qué quería de la interpretación". Y ha añadido que le parecía algo "extraño" que se denunciara ahora un episodio de un supuesto maltrato verbal que se produjo hace cuatro años.

Paredes tiene más de 75 películas en las espaldas, además de un amplio trabajo en teatro clásico. Debutó en el séptimo arte de la mano de José Osuna en Esta noche tampoco con 14 años y tuvo un peso importante en el teatro televisado con Estudio 1 con obras y personajes ideados por Henrik Ibsen y William Shakespeare. En los 80, participó en Opera prima, de Fernando Trueba, así como en Sus años dorados, de Emilio Martínez Lázaro. Entre tinieblas fue su primer trabajo junto a Pedro Almodóvar, que en la década de los 90 la convirtió en una de sus actrices de cabecera. Paredes también ha sido habitual del cine europeo con realizadores como Amos Gitai, Daniel Schmid y Philipe Lioret, y en octubre estrenará uno de sus últimos trabajos, Petra, de Jaime Rosales.