Carla Simón: “Cuantas más mujeres haya haciendo cine más se tirarán a la piscina”

Carla Simon, directora de la pelicula 'Estiu 1993'. MASSIMILIANO MINOCRI / VÍDEO TCM

A Carla Simón le sigue sorprendiendo que una historia tan personal e íntima como la que cuenta en Verano 1993, una niña que va a vivir a casa de sus tíos tras la muerte de su madre, basada en su propia vida, haya llegado al corazón del público en los rincones más remotos del mundo. Su “ópera prima” ha ganado premios en los festivales de Berlín, Buenos Aires, Estambul, Bombay, Londres, Málaga y Odesa. Triunfó en los premios Feroz, en los Goya y en los Gaudí. Además, el National Board of Review, una de las asociaciones de críticos de cine más prestigiosas de los Estados Unidos, la situó entre las cinco mejores películas de 2017 en lengua no inglesa. “Es verdad que trato temas universales como la muerte, la infancia y la familia, pero aún así me sigue asombrando lo que ha pasado con esta pequeña película”, explica la realizadora catalana.

El sábado 1 de septiembre por la noche, poco antes de las 22.00h, Carla Simón habla en TCM de las influencias cinematográficas que le han acompañado en su incipiente carrera cinematográfica. Explica, por ejemplo, la importancia que tienen para ella las películas de la directora francesa Claire Denis: “Me gusta mucho cómo transmite las emociones con la cámara. Retrata el cuerpo y los rostros de una manera que a mí me emociona mucho”.

Otra de sus directoras de referencia es la argentina Lucrecia Martel. “Cuenta las cosas con muchísima sutileza. Su trabajo con el sonido es excelente. Yo nunca lo había visto utilizar así”, dice. También menciona el trabajo de realizadoras alemanas como Valeska Grisebach o Maren Ade, nominada al Oscar por su película Toni Erdmann. “Me siento muy afortunada de hacer cine en este momento en el que hay muchos directores y voces nuevas”, explica ante las cámaras de TCM.

Carla Simón forma parte de una nueva generación de jóvenes directoras que, en los últimos años, se han incorporado brillantemente al cine español. “En Cataluña hay muchas mujeres que hemos hecho nuestra primera o segunda película y que nos hemos apoyado compartiendo ese proceso”, dice citando a compañeras como Elena Martín, Meritxell Colell o Celia Rico. “Los referentes son muy importantes”, afirma taxativamente Carla Simón. “Cuantas más mujeres jóvenes haya haciendo cine, más se tirarán a la piscina. Hay un paso de la Universidad al mundo laboral que no termina de funcionar, pero si ven que se puede y que hay otras haciéndolo, ayuda a decir: ¡adelante!”.

La entrevista con Carla Simón será el prólogo a la programación que TCM dedica los sábados del mes de septiembre a una nueva hornada de directores internacionales que están dejando su impronta en los últimos años. Nombres como Jeremy Saulnier, Jeff Nichols, Nicolas Winding-Refn, Bennett Miller, Lynne Ramsay o David Mackenzie, autores respectivamente de títulos como Green room, Loving, Solo Dios perdona, Moneyball: rompiendo las reglas, Tenemos que hablar de Kevin o Comanchería. Unos realizadores que, como Carla Simón, ya se han convertido en una referencia para todos aquellos que sueñan con ver cumplido algún día el sueño de rodar la primera película.