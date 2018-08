Un Jack Ryan para el tiempo presente

El analista de la CIA Jack Ryan cree que ha detectado un patrón en las comunicaciones entre terroristas. Tras convencer a su nuevo jefe de que el peligro es real, Ryan abandona la tranquilidad de la oficina para verse en el centro de una intriga que amenaza la seguridad mundial y tener que convertirse en héroe de acción de la noche a la mañana.

Tras cinco películas centradas en el personaje de las novelas de Tom Clancy, Amazon Prime Video busca su primer gran blockbuster televisivo con el estreno el viernes 31 de agosto de los ocho capítulos de Jack Ryan. "La franquicia estaba básicamente muerta, la última película, con Chris Pine [Jack Ryan: Operación Sombra, que Kenneth Branagh dirigió en 2014], no tuvo éxito y el estudio cinematográfico [Paramount] decidió que no quería hacer más películas y pasaron el proyecto a su división televisiva. Cuando me lo propusieron, simplemente me lancé a él sin dudarlo", cuenta por teléfono a EL PAÍS Carlton Cuse, responsable, junto a Graham Roland, tanto de la producción como del guion de esta versión en capítulos.

La posibilidad de disponer de ocho horas para narrar la historia frente a las dos del cine fue uno de los motivos por los que Cuse, unos de los cerebros detrás del fenómeno televisivo que fue Perdidos, aceptó el reto, además de tener un presupuesto que, aunque no precisa, está más cercano al de una gran superproducción cinematográfica que al de una serie al uso. Sus efectos especiales dan fe de ello. "Amazon nos ha apoyado muchísimo, es una compañía enorme con una gran cantidad de recursos y me dieron mucho dinero y libertad para hacer una gran serie con ambición internacional, que es lo que yo quería hacer", añade el guionista y productor nacido en México DC hace 59 años. Tanta es la fe de la compañía en la resurrección de la franquicia que ya la renovó en abril para una segunda entrega, que se graba en Colombia, Estados Unidos y Reino Unido con un reparto que ha sumado nombres como los de Jordi Mollá, Noomi Rapace o Michael Kelly.

Para esta actualización del héroe, los guionistas tomaron tres personajes del universo creado por Clancy —Jack Ryan, James Greer y Cathy Mueller— e inventaron una historia nueva que Cuse describe como "un thriller geopolítico contemporáneo sobre el terrorismo en Oriente Próximo". "Empezamos intentando adaptar uno de los libros de Clancy pero paramos porque nos sonaba a anticuado", prosigue. "Me di cuenta de que lo que hizo tan exitoso a Tom Clancy fue que sus thrillers estaban muy pegados a su tiempo. Y nada era más visceral para nosotros que contar una historia sobre terrorismo en Oriente Próximo". A las altas dosis de acción y la trama de suspense, Jack Ryan suma la historia personal del villano, mostrando sus orígenes y sus circunstancias para ir más allá del malvado tradicional.

El actor John Krasinski es el encargado de retomar, ahora en la televisión, un personaje que en la gran pantalla encarnaron Alec Baldwin, Harrison Ford (en dos ocasiones), Ben Affleck y Chris Pine. El trabajo de Krasinski en la comedia The Office resultó clave para su elección. "Allí interpretaba a un tipo que trabaja en una oficina. Pero también ha hecho una película llamada 13 horas: Los soldados secretos de Bengasi, de Michael Bay, donde interpretaba a un soldado. Me parecía el actor perfecto porque es inteligente y físicamente es creíble como un hombre que trabaja sobre el terreno. El público lo relaciona con un tipo que trabaja en una oficina y va a ver su transformación hasta ser un hombre de acción".

Para el productor ejecutivo, cada actor que ha interpretado a Jack Ryan ha aportado algo diferente al personaje. "John trae su humor y su encanto, y creo que es un poco más divertido que los actores que interpretaron el personaje antes. También aporta encanto la vulnerabilidad que muestra", remata.