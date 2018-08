Ganadores y perdedores del verano televisivo 2018

Ganadores:

- Mundial de fútbol. El verano comenzó con un éxito segurado para Mediaset con la retransmisión completa del Mundial de fútbol. Nadie dudaba de que daría buenos rendimientos de audiencia, y así fue. Los 26 partidos emitidos en Telecinco lograron una media de 5.811.000 espectadores (un 45,6% de cuota de pantalla). Y los 30 encuentros que difundió Cuatro en horarios no coincidentes con Telecinco registraron 2,8 millones de telespectadores y un 23,7%. Cifras en ambos casos muy por encima de los datos habituales de las cadenas. Los encuentros que disputó España fueron vistos por 11.797.000 espectadores (70,8%) de media. El Mundial, además, visibilizó el acoso que sufren algunas reporteras que cubren eventos deportivos. María Gómez, periodista de Mediaset, no dudó en hablar alto y claro sobre la situación de acoso habitual por parte de aficionados durante el Mundial de Rusia.

La selección francesa, con la Copa del Mundo tras ganar la final.

- The Good Doctor. En los últimos años resulta habitual que las cadenas en abierto emitan en verano series internacionales. Y también es acostumbrado que no funcionen bien en términos de audiencia. The Good Doctor ha supuesto una excepción y se ha convertido en uno de los grandes éxitos del verano, un tanto que en este caso se ha apuntado Telecinco. Más allá de los vaivenes en su programación (pasó de emitir dos capítulos de estreno a emitir uno y otro repetido, mientras que una semana solo emitieron reposiciones), las historias del joven médico con síndrome de Savant han atrapado a los espectadores. En sus dos primeras semanas llegó a superar los 3,5 millones de seguidores. Todo un éxito inesperado para una serie que también en AXN ha logrado buenas cifras de audiencia. En Cuatro, 911 también logró muy buenos datos. Dos ejemplos de que las ficciones extranjeras también pueden funcionar en la televisión en abierto española.

- ¡Boom! El concurso de Antena 3 que presenta Juanra Bonet arrancó en septiembre de 2014. Pero Pasapalabra, con el que compite horario, pesa mucho y salía victorioso. Sin embargo, ¡Boom! ha logrado este verano superar de forma habitual al espacio de Christian Gálvez y se ha consolidado como una de las apuestas más firmes de la franja de tarde de la cadena. Varios pueden ser los motivos de su actual éxito, desde la permanencia récord del equipo de Los Lobos, con concursantes ya conocidos para los habituales de los concursos televisivos, hasta el parón que Pasapalabra sufrió por el Mundial.

- Las telenovelas mexicanas de Netflix. De México han llegado dos de los grandes enganches seriéfilos del verano. A mediados de julio finalizó la serie basada en la vida de Luis Miguel, producida por Telemundo y Netflix. Aunque la plataforma no ofrezca datos de visionado, a juzgar por el interés en Internet y redes sociales, ha supuesto todo un fenómeno. Diego Boneta interpreta al Luis Miguel adulto, mientras que Óscar Janeada da vida a su padre, Luis Rey, el villano de la historia y uno de los grandes personajes de la serie. No ha sido el único éxito por capítulos con sello mexicano. El culebrón La casa de las flores, también en Netflix, ha enganchado a miles de personas gracias a sus giros de guion, humor negro y las interpretaciones de Verónica Castro y Cecilia Suárez y la peculiar forma de hablar de su personaje, Paulina de la Mora.

- Informativos de Antena 3. El canal de Atresmedia logró en julio situar sus informativos como líderes tanto en cifra de espectadores (1.579.000) como en cuota de pantalla (14,2%). En las ediciones de sobremesa y noche, Antena 3 logró un liderazgo que no conseguía desde agosto de 2013. Los buenos resultados se han extendido a agosto, y Antena 3 Noticias 1 ha sido muchos días el programa más visto de toda la oferta televisiva este verano.

Perdedores:

- Mi madre cocina mejor que la tuya. Telecinco ha estrenado varios formatos, sin buenos resultados. El ejemplo más claro fue este programa que presentaba Santi Millán y que intentó sumarse a la ola de programas gastronómicos tan de moda en los últimos años, desde que MasterChef y Top Chef llegaron a nuestras pantallas. El espacio, que ya pasó por Cuatro en 2014, no ha logrado enganchar. En su estreno, en horario de máxima audiencia, solo tuvo 1,3 millones de espectadores (un 11,7%) y se despidió tras cuatro entregas con 496.000 televidentes (8,8%) en el late night.

- Crush. Juanma Iturriaga presenta Crush, la pasta te aplasta, el concurso por el que apostó La 1 para la noche de los viernes. Se estrenó en julio con solo 872.000 espectadores (7,3%) y no ha logrado levantar cabeza, con datos cada vez más bajos. El pasado viernes ya se retrasó su horario de emisión, asumiendo el fracaso que ha sido.

- Pura magia. Aunque en su arranque en el verano de 2017 el programa de magos tuvo unos datos discretos, parece que a TVE que le convenció y este año ha vuelto a apostar por este talent show de prestidigitadores que presenta el Mag Lari. En su regreso, se ha quedado por debajo del 10% de cuota de pantalla. La cadena pública trató de reflotarlo cambiándolo de día de emisión (de los martes pasó a los miércoles), pero aunque mejoró ligeramente, volvió a caer poco después. En su recta final está programándose de madrugada.

- Ya es mediodía. Mediaset intentó una nueva estrategia: canceló Las mañanas de Cuatro y trasladó a Telecinco el seguimiento de la actualidad con Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega. Sin embargo, la tertulia no ha logrado los resultados que podían esperar sus responsables. Para intentar mejorar el 8% de cuota de pantalla de media, en agosto se adelantó la hora de emisión a las 12.30 y añadió 30 minutos de crónica social en el tramo final. Los datos han mejorado y ahora logra superar el 10%, pero sigue sin destacar.