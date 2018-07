‘Mi madre cocina mejor que la tuya’, o eso dice Santi Millán

Casi sin proponérselo, Santi Millán va camino de ser uno de los presentadores franquicia de Telecino como lo son Jorge Javier Vázquez (Sálvame, Supervivientes, Gran hermano...) y Jesús Vázquez (Factor X, La voz...). El cómico estrena la noche del martes 17 (22.00) nuevo programa como conductor, Mi madre cocina mejor que la tuya, tras su reciente paso por Got Talent o como jurado en Me lo dices o me lo cantas. El programa es un intento de Telecinco por apuntarse al fervor por los talent shows de cocina desatado en el último lustro por MasterChef.

Mi madre cocina mejor que la tuya enfrentará a dos equipos, cada uno capitaneado por los cocineros Pepa Muñoz y Rodrigo de la Calle y formado por progenitores e hijos. Cada plantel deberá de mostrar sus habilidades culinarias con varias pruebas. Será el actor y experto gastronómico Juan Echanove el encargado de decidir al final qué pareja gana el premio de 6.000 euros y el derecho a participar la semana siguiente. "Es entretenimiento. Tenemos la pretensión de entretener y de que la gente se lo pase bien. Además, la gente que vea este programa aprenderá cosas de cocina y lo va a hacer con dos profesionales, que no solo van a enseñar recetas suyas, si no que nos van a enseñar trucos para hacer que esas recetas salgan mucho mejor", explica Millán por teléfono a EL PAÍS.

Millán promete recetes no muy complicadas. "Hay recetas de alto nivel, pero simplificadas, explicadas por Pepa y Rodrigo, de manera que te veas capaz de hacerlas en casa. y después tienes las recetas de los concursantes y de las madres, que son más familiares, más reconocibles", apunta el actor.

Santi Millán en 'Mi madre cocina mejor que la tuya'.

Por el programa pasarán también famosos con sus madres. "Sorprenden todos, porque los ves en un entorno diferente de lo que es su ámbito habitual y eso hace que los veas de una forma más auténtica. Me gustó mucho conocerlos a todos. Alba Carrillo y su madre o las Salazar ya son más conocidas todas, pero me sorprendió muy gratamente la madre de Rosa López y la madre de Lucas González [de Andy y Lucas], que son madres con todo el sentido de la palabra, generosas, sacrificadas, que lo han dado todo por sus hijos y por su familia y que cocinan desde el amor, y eso es una maravilla", termina Millán.

Es la segunda vez que Mediaset apuesta por este programa. En 2014 ya lo estrenó en Cuatro como un programa diario en la franja de tarde, presentado por el chef Sergio Fernández, con resultados mediocres (las 94 entregas tuvieron una media de 355.000 espectadores y una cuota de pantalla del 3,9%). Ahora la cadena confía en el tirón de Millán, que sigue los pasos de los Vázquez. "Ojalá. Es compararme con dos de los mejores presentadores, ya no solo de este país, si no de cualquier televisión del mundo. Ojalá llegara yo al nivel de esos dos fenómenos. Soy un becario en esto de la presentación y voy aprendiendo como buenamente puedo", responde Millán a la comparación.