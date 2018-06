La actualidad diaria, el mejor ‘reality’

La actualidad informativa de los últimos días ha resultado frenética. Moción de censura, cambio de Gobierno, despido del seleccionador nacional de fútbol a dos días del comienzo del Mundial, el ministro más breve de la democracia, prisión para Iñaki Urdangarin… En pleno frenesí informativo, Telecinco estrena hoy (13.30) Ya es mediodía, un nuevo espacio de análisis de la actualidad con la periodista Sonsoles Ónega a su frente. “Si digo que vivimos un momento apasionante informativamente suena a topicazo”, comenta a EL PAÍS. “Es un momento cargado de expectativas. Han cambiado las caras de los políticos y eso está cambiando las caras que aparecen en la tele. Es un momento en el que la política se ha colado de nuevo en las vidas de los ciudadanos. Lleva un tiempo colándose, pero ha vuelto a entrar en las conversaciones de amigos, de desayuno, de bar, de cenas... Y en todo eso queremos estar. El momento demanda información, demanda directo y estar en la última hora”, añade.

La periodista (Madrid, 1977) deja la información parlamentaria en Telecinco, a la que se dedicaba desde 2008, para presentar un programa de casi hora y media de duración que se emitirá en directo de lunes a viernes entre El programa de Ana Rosa e Informativos Telecinco 15.00. “Es una franja de información muy potente en la que casi todos los días ocurre algo. Vamos a estar mucho en la calle, con conexiones en directo, entrevistas, y contando todo lo que se produzca”, dice Ónega entre ensayos del programa y la grabación de promociones para la cadena.

Ya es mediodía analizará la actualidad con la participación de colaboradores entre los que estarán caras ya conocidas de la cadena y rostros nuevos que la presentadora no quiere desvelar. “Nos hemos preocupado de que quienes estén en la mesa sean especialistas en sus temas o tengan un conocimiento del asunto que vamos a tratar. Queremos que lo que el espectador esté escuchando sea riguroso”, incide.

Para Ónega será su debut como presentadora, una experiencia que afronta con entusiasmo y nervios. “Cada día descubro una cosa nueva que me inquieta y cada día calmo algún nervio que me contrae el estómago. Para mí todo es muy nuevo. Llego con muchas ganas de aprender, descubrir, encontrarme y, sobre todo, que me encuentren. Quiero ser la que estaba en la calle, la que los espectadores han estado viendo durante 10 años en los informativos de Telecinco; simplemente, ahora lo cuento desde el otro lado”, señala.

En su último día como corresponsal parlamentaria, Pedro Piqueras, el director de Informativos de Telecinco, le deseó suerte en su nuevo rumbo. “Piqueras me dijo desde el principio que sea yo misma. Es lo que pretendo, dejarme guiar por mi instinto. Siempre creo que si algo te llama la atención, al espectador probablemente también. Pretendo ser yo misma, sin corsés, sin buscar una etiqueta de lo que soy”.

Ya es mediodía toma el relevo de Pasapalabra en familia, espacio con el que Telecinco no ha logrado hacer frente a La ruleta de la suerte (Antena 3), que sigue liderando la audiencia en esa franja horaria, y se enfrentará también al ya muy asentado en la parrilla Al rojo vivo (La Sexta), donde Antonio García Ferreras también sigue la actualidad informativa. “Salimos a competir con unos rivales muy potentes, y eso creo que es muy sano y nos hace a todos mejores”, opina Ónega, quien cree que a su programa le va a diferenciar el hecho de contar con “una mirada distinta”.