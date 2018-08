El turismo sigue la ruta de los rodajes

Entre los sesenta y los ochenta, España acogió rodajes como Lawrence de Arabia o la saga de Indiana Jones. Luego, algo se rompió. “Hace 10 años no éramos competitivos”, lamenta Adrián Guerra, presidente de Profilm, la asociación de empresas españolas que prestan servicios a las grandes producciones internacionales. Es decir, les ofrecen todas las facilidades e intermediaciones para rodar en el país.

Cierto consenso rodea la fecha de regreso de los colosos del cine, como Fast and Furious: 2017, tras el aumento de los incentivos fiscales. Las deducciones para las grandes producciones internacionales subieron hasta el 20% y un límite máximo de tres millones para los gastos realizados en España. Los filmes, además, ya tienen la obligación de aclarar en sus títulos de crédito sus localizaciones. Pero Guerra avisa de que no basta: “Con esas reglas, a partir de 15 millones de inversión ya no tienes ventajas. Así que muchas producciones vienen a gastar solo esa cifra en España”.

“Estamos perdiendo posibilidad de atraer numerosos rodajes internacionales, que dejan dinero en sus localizaciones, por culpa de las desastrosas iniciativas legislativas y las exiguas exenciones fiscales. Y el turismo llega después, cuando se estrenan esas producciones”, cuenta el productor José Luis Escolar. Su primer gran trabajo consistió en convencer a Steven Spielberg para que rodara en Almería El imperio del Sol. Desde entonces, su empresa ha trabajo en decenas de títulos como Noche y día, con Tom Cruise, o El atlas de las nubes.

Escolar echa de menos políticas de incentivos de rodajes como en el Reino Unido o en Malta. Más en general, la subida del límite de tres millones y del porcentaje de deducción –en las islas Canarias ya toca el 40%- es una de las principales reivindicaciones del sector. Guerra pide también una ventanilla única a la que se pueda acudir a nivel nacional. Y Carlos Rosado, de la Spain Film Commission, querría que el ministerio de Cultura realizara estudios sobre el turismo cinematográfico y el impacto económico de los rodajes. Solo Málaga, por ejemplo, estima que supusieron una inversión de dos millones de euros en 2017.