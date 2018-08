Las cinco canciones más tristes de la historia, según Spotify

Aunque suene contradictorio, oír música triste puede ser placentero. Y aún más: la sicología dice que si prefieres este tipo de sintonías, quiere decir que eres una persona empática. Entonces, ¿es una buena señal emocionarse hasta las lágrimas con algunas canciones?

La plataforma digital de música Spotify ha realizado recientemente un estudio para revelar cuáles han sido las canciones más tristes de la historia. A cada una de las 35 millones de pistas que posee en su plataforma, le ha añadido metadatos que incluye un puntaje de valencia para cada melodía de 0 a 1: "Las pistas con alta valencia suenan más positivas, alegres y eufóricas; mientras que las con baja suenan de manera negativa, triste, deprimidas y a veces incluso enojadas", explicó Spotify a BBC.

De acuerdo a este criterio, las canciones más tristes desde 1958 hasta hoy son:

1. The First Time Ever I Saw Your Face – Roberta Flack (1972)

2. Three Times a Lady – Commodores (1978)

3. Are You Lonesome Tonight? – Elvis Presley (1960)

4. Mr. Custer – Larry Verne (1960)

5. Still – Commodores (1979)

Al analizar estos resultados, se llega a una confusa conclusión. La canción de Roberta Flack que encabeza la lista (la que, por cierto, figuró como número 1 durante seis semanas en 1972) no es una melodía triste propiamente tal; sino más bien es romántica. Lo mismo sucede con Three Times a Lady. Mr. Custer, por su parte, es una comedia que habla sobre un soldado que no quiere pelear. Quizás las canciones de Elvis Presley y Still de Commodores podrían calificarse como tristes.

Entonces, ¿pueden las máquinas detectar algo tan subjetivo y personal como lo es la tristeza en una canción? Sí pueden diferenciar los tipos de ondas y según ello ordenar los datos, pero no toma en cuenta los contextos personales y memorias de cada individuo que solo un ser humano puede entender.