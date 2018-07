‘Tócate’: el filme erótico-literario de Chapero-Jackson

Eduardo Chapero-Jackson, el realizador de Verbo, ha adaptado en mediometraje el libro homónimo de relatos eróticos de varios autores Tócate, en una producción de Abre Tu Mente y del Centro Universitario TAI, con la colaboración de Jot Down Magazine.

En el mediometraje, que podéis ver íntegro en EL PAÍS, participan Álex García, Thaïs Blume, Leonor Watling. Alberto Ammann, Verónica Echegui, Marta Fernández, Màxim Huerta, Leticia Dolera y, como director de fotografía, Javier Aguirresarobe. En pantalla se mezclan en off los relatos del libro con una recreación audiovisual que se convierte en una matrioshka en la que dos técnicos de un rodaje ven en un portátil lo filmado en una jornada de alta tensión sexual.

En la presentación del tráiler, así se explicaba el equipo: "Ya afirmamos que la masturbación —como el cine de acción— no necesita justificación ni defensa porque se legitima por sí misma. Carece de cláusulas de moralidad. Es un placer exento de sabotajes o, como lo llamaba Shakespeare, un traffic with thyself alone; esa variante del sexo donde siempre puedes salirte con la tuya. Aun así… tiene algo de vicio impuro". Ayer lunes, Tócate se presentó en la Academia de Cine y hoy ya está disponible en EL PAÍS.