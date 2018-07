Banksy ofrece su ayuda para evitar el cierre de 17 bibliotecas de Bristol

Unas semanas después de haber llenado las paredes parisienses de más de una decena de pintadas en las que abordaba, con su habitual humor negro, el drama de los refugiados, Banksy ofreció ayer su apoyo al rescate de 17 bibliotecas públicas amenazadas de cierre en Bristol, su ciudad natal. La noticia fue revelada después de que el alcalde de la ciudad, Marvin Rees, fuera preguntado sobre los rumores que apuntaban a que un famoso filántropo había mostrado interés en evitar el cierre de las bibliotecas.

"Una persona muy conocida de Bristol nos escribió y preguntó acerca de la naturaleza del desafío, con interés en conocer la clase de apoyo que necesitamos para enfrentarnos a este reto. Y esa persona era Banksy", afirmó Rees, según The Bristol Post. "Se presentó y habló sobre ayudarnos. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No hay nada firmado y hasta ahora solo hemos tenido una conversación", agregó.

El futuro de 17 de las 27 bibliotecas de Bristol es incierto desde que el Ayuntamiento de la localidad inglesa anunciara un recorte de 1,4 millones de libras (1,58 millones de euros), si bien el consistorio informó recientemente de que este sería aplazado. Esta no es la primera vez que el artista anónimo ofrece su apoyo a causas sociales. En septiembre de 2017, Banksy donó 205.000 libras (232.216 euros) —recaudadas gracias a la subasta de una de sus obras— a las ONGs británicas Campaign Against Arms Trade (Campaña contra el comercio de armas) y Reprieve (Indulto).