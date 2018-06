Roban un ‘banksy’ en Canadá

Toronto aguardaba desde hacía meses la inauguración de The Art of Banksy, una exposición con 80 obras –provenientes de colecciones privadas- de este artista urbano de fama mundial. Por fin, el pasado miércoles, la muestra abrió sus puertas, pero con una pieza menos de las anunciadas: Trolley Hunters, un grabado valorado en 38.000 dólares. Al día siguiente, la policía de la ciudad canadiense informó del robo de la pieza a través de su cuenta de Twitter. En el mismo mensaje, las fuerzas del orden solicitaron el apoyo de la ciudadanía para detener al responsable del delito y recuperar la obra.

"Recibimos una llamada por un allanamiento en una propiedad en el oeste de la ciudad", comentó Jenifferjit Sidhu, portavoz de la policía de Toronto a la agencia AFP. "En algún momento del domingo, un grabado de Banksy desapareció de la exposición", agregó. La policía ha compartido en redes sociales las imágenes del hurto filmadas por una cámara de vigilancia. En un vídeo grabado el domingo a las 5:04 de la madrugada, se ve cómo un individuo con jersey negro y gorra camuflada ingresa en una de las salas de exhibición, descuelga la pieza y abandona el lugar con el botín. Todo en menos de 30 segundos. La exposición de Banksy, de donde fue sustraída la obra, se celebra en un edificio industrial transformado en galería de arte, ubicado en la calle Sterling.

'Trolley Hunters', el grabado robado en Toronto. Policía de Toronto

Trolley Hunters es un grabado realizado en 2006 que retrata a tres hombres portando armas rudimentarias frente a tres carritos de supermercado. La curaduría de la exposición The Art of Banksy estuvo a cargo de Steve Lazarides, quien ejerció como agente del reputado y enigmático artista durante cerca de 10 años. Banksy no ha tenido implicación alguna en la muestra.

The Art of Banksy estará abierta al público hasta el próximo 11 de julio. En vista de las pruebas en su poder, podría ocurrir que la policía tuviese tiempo suficiente para detener al ladrón, recuperar la obra y reincorporarla a la exposición antes de su cierre. Sin embargo, existe un precedente desalentador en la misma ciudad: en marzo, una mujer –también filmada en vídeo- robó una piedra que formaba parte de una instalación de Yoko Ono. La roca, valorada en 17.500 dólares, no ha sido aún hallada ni la ladrona, detenida.

En este clima de sorpresa e incertidumbre por el hurto de Trolley Hunters, circulan mensajes por las redes sociales con una teoría descabellada (aunque no imposible, dada la personalidad del artista): ¿acaso fue Banksy el autor del robo?