La pareja de India Martínez encuentra un busto del siglo II en un ‘sprint’

Un destello brillante entre un montículo de arena y piedras bastó para que Ismael Vázquez detuviera su sprint dominical y aprovechara su curiosidad para descansar de su carrera en la localidad sevillana de Dos Hermanas. "Quité un poco los trozos de tierra y de pronto descubrí que había como un ojo, pensé que era una escultura de una virgen de un patio o algo de escayola. Pero pesaba mucho y vi que era como un busto antiguo de mármol", relata aún ilusionado la pareja de la cantante India Martínez, que esperaba a unos metros a que él volviera del ejercicio. Esa pieza se encuentra ahora en el Museo Arqueológico de Sevilla. "Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una sacerdotisa de la diosa Isis de finales del siglo I o del siglo II, pero aún falta que los especialistas concluyan el informe definitivo", avanza Ana Navarro, directora del centro.

En su descripción técnica se detalla que es el rostro de una señora de edad avanzada y tocada con un velo. "A falta de confirmar los datos exactos, no sería extraño encontrar estas figuras en el bajo Guadalquivir. En Itálica tenemos un iseum, que es un templo en honor a Isis. Era común que en la religión del mundo romano se tomaran dioses extranjeros y los incorporaran como propios. Muchos de ellos provenientes del mundo oriental", ilustra Navarro, que detalla que el caso lo ha gestionado la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Sevilla. "Cómo íbamos a imaginar esto. El montón de tierra era de lo que habían dejado las máquinas que están haciendo zanjas en el olivar para meter instalaciones. Cuando lo vi, le dije a India que se acercara porque es que no me creía lo que había descubierto", añade Vázquez.

La pareja encontró la pieza el pasado domingo 17, pero India Martínez, con 575.000 seguidores en Twitter y 717.000 en Instagram no quiso compartirlo en las redes hasta que no se culminaran todos los trámites requeridos en estos casos para las investigaciones. "Quisimos ser prudentes y esperar a que el busto estuviese protegido en el museo", señala la artista, que ha aprovechado para sensibilizar en las redes sobre la importancia de informar de estos hallazgos. "En ningún momento se nos pasó por la cabeza quedárnoslo ni por supuesto venderlo. Esto en mi casa no tiene ningún valor. Esto tiene que estudiarse y ser patrimonio público, de todos", reivindica Martínez, que se declara amante de la Historia y de la música egipcia.

"Lo que han hecho está fantástico y es muy importante. Denota conciencia social y que hay personas cívicas que cuidan de nuestros valores y del patrimonio. Dentro de varias décadas lo que ellos han descubierto seguirá en el museo para el disfrute del público", añade Navarro, que recomienda que en estos casos lo primero que se debe hacer es avisar a las autoridades para que se activen los protocolos de protección. "Para los investigadores es muy importante no alterar el contexto, nos da información muy importante", matiza la directora del museo.

"Lo que nos da pena es no haber encontrado el resto del cuerpo, pero todavía no se sabe dónde está el yacimiento. Aunque nos encantaría que con las coordenadas que hemos dado se investigase más y se supiera de donde viene esa tierra", señala India Martínez, consciente de la "suerte" que ha tenido en vivir la experiencia. "Esto pasa una vez en la vida. Aunque para Ismael es la segunda", cuenta la artista. Y él asiente: "Con 17 años, trabajando de peón, encontré con un compañero un patio romano en una casa del centro de Sevilla", recuerda Vázquez, que no obstante, reconoce que este le ha hecho "mucha más ilusión". "Hasta en el cuerpo tengo tatuajes de divinidades", resalta él.