La académica Soledad Puértolas propone que “machirulo” entre en el ‘Diccionario’

¿Es usted un machirulo? ¿Se lo han llamado alguna vez? ¿Se lo ha dicho a algún hombre? La palabra en cuestión no está en el Diccionario de la Lengua Española, de hecho su web remite a “cachirulo” como entrada más parecida, pero ello no quiere decir que no se use. Las últimas ocasiones en que personajes públicos la han puesto en su boca han sido la senadora argentina Cristina Kircher, que así tildó a su sucesor en la presidencia del país, Mauricio Macri, a finales de mayo. Unos meses antes, la diputada de Podemos Irene Montero, en los pasillos del Congreso, calificó así a un colega del PP por su actitud.

El guante de una palabra que está en la calle lo ha recogido este martes la académica Soledad Puértolas (Zaragoza, 1947) en una jornada de debate celebrada en la institución sobre la proliferación de extranjerismos en el mundo de la publicidad. “He propuesto a mis colegas de la Academia que el Diccionario incluya el término machirulo”, ha dicho Puértolas, que entró en la RAE en 2010 y ha recibido, entre otros galardones, el Planeta y el Anagrama de Ensayo.

Puértolas esbozó la posible definición de este término, que a nivel popular se asocia al de machista. “Esa clase de hombre no es exactamente un macho alfa, un semichulo que quiere ser dominante”, y matizó: “Es una palabra que tiene un tono irónico, hasta a veces con cierta ternura, y responde a la nueva versión del macho prototípico”. La escritora y articulista agregó que su propuesta, lanzada hace aproximadamente un mes, sigue los procesos habituales de estudio en comisiones de trabajo de la RAE así como la recopilación de documentación para sostener sus argumentos. “Espero que mis compañeros me hagan caso”, concluyó con una sonrisa. Ese “caso” sería que el Pleno de la Academia, que examina las propuestas sobre enmiendas y adiciones del vocabulario, aprobase la inclusión de este neologismo en el Diccionario.

La autora es uno de los representantes de la institución tricentenaria, junto a José María Merino como coordinador, que trabaja con la Academia de la Publicidad, institución sin ánimo de lucro, para defender el idioma español frente al continuo bombardeo de términos procedentes del inglés. Merino, que abrió la jornada de debate ¿Mejor en español?, bromeó con la cantidad de expresiones inglesas que se había encontrado esa mañana en carteles publicitarios al salir de casa: “Outlet, market, Private Banking… pero si hay alternativas en nuestra lengua, por qué no usarlas. La RAE surgió para proteger de la invasión del francés. Gente que quería dárselas de finas hablaban una lengua que mezclaba español y francés de forma casi ininteligible”.

El publicista y filólogo Alfonso González Callejas, de Arena Media, alertó que el inglés en publicidad “se ha convertido en una jerga”. “Somos vendedores que utilizan la palabra como herramienta aunque muchos lo hagan sin conocerla, y tenemos que ser conscientes de que nuestra lengua es una fuente de negocio”. Sobre la proliferación de anglicismos en este terreno, subrayó que “son los fabricantes los que exigen el uso del inglés y nosotros tenemos que luchar contra esa tendencia”.

Su colega Félix Muñoz apuntó que en esta cuestión "no se trata de luchar contra el inglés, sino de competir, porque cuando perdemos ante ese idioma, perdemos nuestro patrimonio. La mayoría de las veces, se degrada el español y utilizar el inglés no aporta". Muñoz recordó como acierto cuando el famoso eslogan de Coca-Cola "It's the Real Thing" (Es la cosa auténtica) se decidió convertir en España en "La chispa de la vida". No obstante, reconoció que el de Shakespeare "es el idioma del marketing y es normal que incorporemos algunos términos".

Por último, Carlos Sanz de Andino, socio fundador y presidente creativo en Darwin Social Noise, estuvo de acuerdo en que hay que cuidar la lengua española, "pero no podemos ser puristas, porque saltarse las normas no está mal si la creatividad lo permite".

El acto se cerró con otra propuesta para la RAE del presidente de la Academia de la Publicidad, el argentino Pablo Alzugaray: "Me gustaría que el Diccionario incluyera una palabra que nos decía mi padre a mis hermanos y a mí cuando nos veía sin hacer nada, tirados en el sofá: 'No sean bolas tristes".