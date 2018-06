La filmografía más exitosa se reúne en ‘Cine Oscar 2018’

Cuando la película La forma del agua, de Guillermo del Toro, se estrenó en México, país natal del director, no había manera de lograr una entrada de cine. Era enero y en todo el mundo se había superado todas las expectativas. Era una de las candidatas a ganar el Oscar a la Mejor película gracias a un planteamiento novedoso sobre el viejo género de los monstruos y a una imagen cuidadosamente cuidada. No solo se llevó el preciado galardón, sino que también obtuvo el de mejor dirección, banda sonora original y diseño de producción. El filme estrena la colección de EL PAÍS Cine Oscar 2018, que llega mañana a los quioscos y reúne en DVD las ocho películas más premiadas de la última edición.

El crítico de cine de EL PAÍS Carlos Boyero dijo de La forma del agua: “Creo que Guillermo del Toro ha logrado su obra maestra, en la que todo funciona”. Una genialidad que ya ha dejado un andel para otros creadores gracias a su lenguaje visual —“admirable”, según calificó Boyero— y su delicadeza tratando temas como la soledad o la amistad. También por atreverse a abordar la sexualidad entre especies con una relación explícita entre la protagonista y el extraño ser, un anfibio humanoide, que vive encerrado en un laboratorio.

La segunda entrega de esta colección se aleja de la ciencia ficción para ceñirse a hechos históricos. El instante más oscuro, retrata el desastre de Dunkerque a través de los ojos de Winston Churchill, interpretado por Gary Oldman. Este trabajo le proporcionó el Oscar a mejor actor protagonista. Oldman aparece en la película casi irreconocible y, a pesar de esto, no pierde un ápice de expresividad. El maquillaje de esta película, dirigida por Joe Wrigth, se llevó otro oscar.

Una de las historias que más enterneció al público el año pasado fue Call Me by Your Name, de Luca Guadagnino, un amor homosexual iniciático. Esta es la tercera entrega de Cine Oscar 2018. Le seguirá El hilo invisible, que se zambulle en la relación entre el diseñador Reynolds Woodcock y su musa, enturbiada por su egoísmo y por la hermana del modisto. Después llegarán Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, que presenta a Marina, quien no solo tiene que lidiar con la muerte de su novio, sino con el rechazo por su transexualidad; Yo, Tonya, que rescata la polémica carrera de la patinadora Tonya Harding, y Blade Runner 2049, de Denis Villeneuve y con Harrison Ford y Ryan Gosling en el reparto. Y la última entrega llegará con un nuevo clásico del terror, Déjame salir, de Jordan Peele.

El precio de cada entrega es de 9,95 euros. Disponible en quioscos y en la web de colecciones de EL PAÍS.