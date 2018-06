El día que Quique González fue Noé

Había comenzado a diluviar esa tarde con trazas de no querer cesar. El agua presagiaba lo peor, la cancelación del concierto de Quique González y su banda, Los Detectives, en la edición del festival Mad Cool del año pasado. Pero el equipo tenía la intuición que otorga la esperanza: la calma tenía que llegar tras la tormenta. Así que, como si de Noé se tratase, Quique los mantuvo a todos en la barca, esperando entre bambalinas. Faltaba apenas un cuarto de hora para que diese comienzo el concierto y el milagro se produjo. El agua amainó. Con aquel ambiente renovado, Quique y la banda desembarcaron en el escenario y ofrecieron uno de los conciertos más especiales de su carrera. Culminaba así su gira Me mata si me necesitas, homónima de un disco que ha dado al cantante muchas alegrías. “He tenido giras muy gozosas, pero esta fue particularmente especial”, le confesó al periodista de EL PAÍS Fernando Navarro tiempo después de ese concierto bíblico. El redactor lo cuenta en el libreto del doble CD Mad Cool Live Sessions: Quique González & Los Detectives que publica EL PAÍS con la grabación de este espectáculo e imágenes inéditas. Estará disponible desde este domingo en los quioscos, así como en versión digital, por 9,95€ y durante un mes.

Aquel fue un día en el que todo podía ir mal y (casi) todo salió bien. La lluvia provocó algunos fallos de sonido, pero no interrumpió la grabación del directo. Quique González y la banda salieron al espectacular escenario Radio Station, con forma de radio antigua, y erizaron la piel al auditorio, abarrotado a pesar de que ese día se medían con el grupo inglés Foals. El evento arrancó con el tema Detectives, para seguir con Sangre en el marcado, Kamikazes enamorados, La fábrica, Tenía que decírtelo, ¿Dónde está el dinero?, Charo, Orquídeas, Su día libre y La ciudad del viento, entre otros grandes temas. Además de la actuación al completo, el doble CD cuenta con un tema inédito, El puente del diablo, y fotos exclusivas del concierto y del backstage, además del texto de Navarro, en el que no solo relata cómo fue aquella tarde, sino que repasa la carrera de Quique González.

La publicación de este disco coincide con la celebración de dos décadas de trayectoria del artista madrileño y sus diez discos, once si se tiene en cuenta este trabajo que ahora se publica. Se curtió en las salas de Madrid, siendo músico y compositor también para otros artistas. Ha ido alternando etapas en solitario con bandas que lo han arropado, pero desde 2013, cuando publicó Delantera mítica, se hace acompañar de Los Detectives. El matrimonio funciona a la perfección, como demostraron en el Mad Cool, donde se vio a un Quique sonar más compacto que nunca. A ellos se ha sumado también la voz femenina de la cantante Nina. El músico asegura que solo puede tocar con amigos y la sintonía entre ellos confirma el acierto. No solo se ve, sino que se percibe en la pulcritud de sus notas e interpretación. Una virguería de concierto que se puede disfrutar tantas veces como se quiera en el disco Mad Cool Live Sessons: Quique González & Los Detectives.

También disponible en la web colecciones.elpais.com.