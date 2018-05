Mike Shatzkin es uno de los mayores analistas sobre la transición de la industria del libro en la era digital. Y es también un provocador. Augura el fin del libro impreso y las librerías físicas. Para él, todo serán pantallas y ni siquiera existirán las ferias dedicadas a los libros. Este martes ha pasado por la Feria del Libro de Madrid y ha estado rodeado de libros, pero les augura un corto futuro.

Pregunta. ¿Desaparecerán los libros impresos?

Respuesta. La gente tiene cada vez más pantallas. Yo leo todo en mi móvil. No tengo ningún problema. Las pantallas son inevitables y cada vez habrá más. Y llegará el momento en el que parecerá una locura llevar un peso para un único uso. Además, es caro. No es gratis publicar un libro. Tienes el papel, la tinta, la impresión, la distribución… Y si eso lo comparas con el coste cero de que todo eso entre en una pantalla… A lo mejor tienes el coste de los derechos, pero ya está. Llegará un momento en el que no será imposible, pero sí complicado, que haya una verdadera razón para que alguien tenga un libro físico. No espero que esto tenga mucho sentido dentro de unos años. Es verdad que hay otra cara de la moneda, y es que se puede imprimir un único ejemplar. Entonces habrá disponibilidad de libros impresos mientras exista demanda para esos libros impresos, pero llegará el día en que será una anécdota.

P. Pero el papel perdura. En España hay muchos más libros impresos que digitales. ¿Por qué sucede si, según usted, tiene tantas ventajas el digital?

R. Es que es lo ya establecido. Para que se produzcan cambios se requiere una energía. Lo vemos en la ciencia, con el cambio del agua al hielo. Lo que se requiere es un cambio de hábitos.

P. En 2010 y 2011, los cambios fueron rápidos. Creció mucho el digital. Ahora, sin embargo, se ha parado este cambio.

R. Es que requiere una inversión por parte de los editores. Y si los editores no ven resultados, no van a seguir invirtiendo en ello. En Estados Unidos fue Amazon en buena medida el que subvencionó esta transformación a lo digital. Otro factor que explica la situación en España es el fenómeno de los autores independientes. La autoedición ha trastocado el sistema.

P. Para usted, las librerías están dejando de tener sentido. Amazon se ha hecho con el monopolio de la venta y distribución de libros, y no solo digitales. ¿Estamos ante el fin de las librerías?

R. Es una ecuación muy sencilla. El número de librerías depende del número de euros que se gaste en una tienda. Y si esa cantidad de dinero baja, el número de librerías bajará, y aumentará la proporción de la venta en línea. Todo depende de a qué velocidad vaya menos dinero a las librerías físicas que a las digitales.

P. ¿Y de cuánto tiempo hablamos? ¿es imposible luchar contra el monopolio de Amazon?

R. En EE UU es un asunto muy preocupante porque Amazon también está abriendo librerías físicas. Yo no veo cómo se puede impedir su monopolio. Y cuando digo monopolio no digo 100%, pero sí el 80%, al menos en EE UU. Yo he propugnado que Amazon no pueda publicar libros, porque si ocurre, hará competencia también a los editores. Eso sí, en cuanto a la distribución y las ventas no veo la forma de pararlo. Creo que es imposible parar a Amazon.

P. ¿Qué siente cuando mira a su alrededor y ve todas estas casetas llenas de libros impresos?

R. [Tarda unos segundos en responder]. Yo tengo 70 años y llevo en el mundo de libro desde los 15, cuando empecé a trabajar en una librería. Me encantan los libros, les tengo mucho cariño y me he criado con libros. Lo que diría es que, de aquí a 20 años, no vamos a tener esto. Puede que funcione muy bien de aquí a diez años, pero el libro impreso no creo que tenga un largo futuro. Espero vivir hasta los 100 años y quiero ver si se cumple lo que acabo de decir o no, pero mi impresión es que en 20 años todo esto no va a existir.