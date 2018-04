Existe en Instagram una cuenta llamada Adepitis. Con apenas 50 publicaciones ya tiene más de 1.500 seguidores. Y ninguno falso. La cuenta decidió abrirla las Hinds con el fin de documentar la indecente cantidad de cigarrillos que su bajista, Ade -la chica responde al perfil de fumador de tabaco de liar que la mitad del tiempo no tiene boquillas y la otra mitad no tiene ganas de liarse un piti- , les gorreaba. Este detalle podría parecer una chorrada (y tal vez lo es), pero, en cierto modo explica el tipo de teclas que con maestría han tocado desde su irrupción en la escena musical global estas cuatro madrileñas y que han hecho de ellas el primer grupo español indie que realmente se ha infiltrado en los circuitos internacionales. Antes las canciones eran buenas y el Instagram, también. Ahora, las canciones son incluso mejores y el Instagram ya es algo con lo que uno puede pasarse la tarde tan ricamente.

Hinds I don’t run Sello: Lucky me/Music as usual Calificación: 7 sobre 10.

I dont’ run llega casi dos años después de Leave me alone, su largo de debut. Aquel disco sedujo a medio mundo con su cándido y adhesivo rock de garaje, formulado no a partir de los clásicos del género, sino de la oleada de bandas que lo volvieron a poner de moda a principios de este siglo (The Strokes, Black Lips…), lo que repercutió en un sonido más pop, descaro a borbotones, tanta actitud como falta de prejuicios y unas estructuras mucho más elaboradas de lo que parecían. A veces, las generaciones se definen no tanto por lo que inventan sino por cómo reinventan lo que fabricaron sus mayores, y aquel disco era un claro ejemplo.

I don’t run recoge la historia donde la dejó aquel largo y le añade a la trama un sonido más compacto, unos temas mejor resueltos y una paleta de influencias que ya incide tanto en el rock garajero como en las bandas de chicas de los años sesenta. Todo es un poco mejor, pero, gracias a dios, todo sigue pareciendo que se ha resuelto sin el más mínimo esfuerzo. Desde el casi sofisticado (chándal con zapatos de tacón) pop de The club hasta la febril y adictiva Soberland, pasando por esas Shangri-las con botella de Jägermeister que se asoman en To the morning light. Los juegos de voces entre Carlotta Cosials y Ana Perrote -marca de la casa y tan deudores del pop de chicas como de la firma en que se pasan el micro los MC’s- convierten New for you en una delicia de tema que es algo así como bajar a la playa a por una piña colada con una camiseta raída de The Sonics, mientras que hacen que Tester parezca la canción que podría relanzar la carrera comercial de Black Lips. Donde menos cómodas se las ve es en los temas más pausados. En Linda luchan durante un minuto por evitar los clichés y, al final, se rinden. Lo mismo con Echoing my name, que uno no sabe si la ha escuchado entes en la vida, sino antes en este mismo álbum. Algo mejor es I feel cold but I feel more, algo maniquea pero rescatada por la maravillosa interpretación vocal de Perrote y Cosials, que suenan entre exultantes y resacosas. Como este disco, como esta generación, como cualquier cuenta de Instagram que merezca la pena seguir.